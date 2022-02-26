26 Şub 2022 18:28
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Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: ABD'nin İran'ın Viyana'da karar alması için süre verdiği doğru değildir

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: ABD'nin İran'ın Viyana'da karar alması için süre verdiği doğru değildir

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, ABD'nin İran'ın Viyana görüşmelerinde nihai kararı vermesi için İran'a süre verdiği haberlerini yalanladı.

ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne Viyana görüşmelerinde karar vermesi için süre verdiğine ilişkin sosyal medyada çıkan haberlere Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak bu haberi temelden yanlış olarak değerlendirerek, halkı söylentileri dikkate almamaya davet etti.

Sosyal medyada Amerika Birleşik Devletleri'nin nihayet bugün ve yarın İran'ın müzakerelerdeki kararını netleştirmesi gerektiğine dair bir son tarih verdiği, aksi takdirde müzakerelerin onlar adına başarısız olacağı haberi yer almaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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