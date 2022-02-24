Viyana müzakerelerinin kaderi Batı’nın nihai kararına bağlıdır

İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani, dün gece (Çarşamba) yerel saatle 19.00'da, yaklaşık üç hafta süren yoğun diplomatik istişareler ve müzakereler sonrası kısa bir ziyaret için Tahran’a geldi ve birkaç güne yeniden Viyana’ya dönmesi beklenmektedir.

Rusya müzakere heyeti başkanı bu gelişme sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada İran’ın müzakerelerdeki rolünün fevkalade olduğunu belirtti ve Çin heyet başkanı da IRNA’ya yaptığı açıklamada, Bageri’nin dönüşü sonrası müzakerelerin sonuçlanmasını temenni etti.

Bu gelişmelere rağmen Batılı taraflar önceden daha fazla müzakerelerin toparlanmasıne vurgu yapmaktadır. Dün gece, Fransız heyetinin başkanı Philippe Herrera, bir görüntü yayınlayarak, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve her şey konusunda anlaşma sağlanmadıkça hiçbir şey için anlaşma sağlanmaz ibaresini yazdı.

Herrera ayrıca basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ‘’ Biz gelecek haftaya kadar müzakerelere devam edeceğiz. Ya anlaşacağız veya müzakerelerin başarısız olduğunu ilan edeceğiz.’’ dedi.

Biden yönetiminin faaliyete başlamasından sonra Beyaz Saray’ın yeniden nükleer anlaşmaya dönme istemi yönünde başladıkları propagandaya rağmen müzakerelerde yapıcı olmayan tutum sergileyerek müzakerelerin uzatılmasına sebep olmuşlardır.

Batılı ülkeler bir taraftan iyi bir anlaşmaya varmak için hazır olduklarını, iyiniyetli şekilde kalan konuları çözmeye hazır olduklarını bildirmekte fakat ABD buna paralel olarak İran aleyhine yeni ambargolar uyguluyor.

Ç Avrupa ülkesi de çelişkili beyanatlar vererek ve zaman zaman iyi polis, kötü polis rolü üstlenerek zaman kaybına yol açıyorlar. Bu ülkeler bir taraftan sözde müzakerelerin hızlandırılmasını belirtiyorlar fakat Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerine dönmekten imtina ediyorlar.

Batılı ülkeler medya vasıtası ile anlaşmaya varmak için az zaman olduğunu belirlemelerine rağmen anlaşmanın garantilemek için siyasi, hukuki ve fiili olarak hiçbir teşebbüste bulunmuyorlar.

İngiltere ve Fransız heyet başkanları dün yayınladıkları Twitter mesajlarında Oyunun Sonu heştekini kullandılar.

Beyaz Saray sözcüsü Jane Saki de muhabirlerle yapığı son görüşmede, ‘’ Eğer İran ciddiyet gösterirse birkaç gün içinde KOEP’in tam uygulanması yönünde anlaşmaya varabiliriz.’’ İddiasında bulundu ve ABD’nin uluslararası taahhütlerinin aksine Biden yönetiminin gelecek ABD yönetiminin anlaşmaya bağlılığı konusunda garanti veremeyeceğini söyledi. Fakat gözden kaçırılması nokta şudur: Eğer İran anlaşmadan kaynaklı taahhütlerini yerine getirmemiş olsaydı o zaman onlarca siyasi ve hukuki yol öne sürerek tüm uluslararası siyasi ve hukuki kapasiteleri bu yönde seferber ederlerdi.

Görüşmeler bugüne kadar İran müzakere takımının teşebbüsleri ve girişimleri ile kayda değer ilerleme sağlamıştır ve çözüme kavuşulmayan sadece birkaç kilit nokta vardır ve İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın söylediği gibi batılı tarafın gerçekçi bakışı olması durumunda birkaç saatte anlaşmaya varılabilir.

Batılı taraf KOEP ötesi isteklerle defalarca müzakere masasını terk etmekle tehdit etmiştir, fakat bir anlaşma için Viyana’da bulunan İran heyeti karşı tarafı ikaz ederek, gerekli yumuşama ve girişimin olmaması durumunda Batılı ülkelerin müzakerelerin başarısızlığından sorumlu olacağını bildirmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012