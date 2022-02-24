İran Batıdan pratik ve inandırıcı girişim bekliyor

Viyana’da devam eden nükleer müzakereler hassas ve önemli bir aşamaya gelmiş bulunmakta ve heyetler önemli ve kilit konularda pazarlıklarına devam etmektedirler.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın bildirdiğine göre, müzakereler her zamandan daha fazla anlaşmaya yakındır ve Batılı tarafın girişimleri ve yumuşaması ile müzakereler birkaç gün ve hatta birkaç saatte bitebilir.

Müzakerelerin ilerlemesi ABD’nin sorumluluğunu kabul ederek, iyi bir anlaşma için gereken yumuşamayı göstermesine bağlıdır. İran heyeti şu ana kadar birçok girişimde bulunup ve müzakerelerin ilerlemesi için yumuşama göstermiştir ve artık sıra müzakerelerin sonuçlanması için ABD ve 3 Avrupa ülkesindedir.

İran müzakere heyeti başkanı Ali Bageri, geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Haftalarca sıkı müzakereler sonrası her zamandan daha fazla anlaşmaya yakınlaşmış bulunuyoruz fakat her şey için anlaşmaya varılmadan hiçbir şey için anlaşılmış sayılmayız.’’ dedi.

Son günlerde de müzakere heyetleri arasında birçok toplantı düzenlendi. İngiliz temsilcisi dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bageri ile görüştüğünü bildirdi.

Rus temsilci Mihail Olyanov da yaptığı açıklamada, 4+1 ülke heyetlerinin ABD ile görüştüğünü bildirdi.

Dün akşam Bageri, istişareler bulunmak için kısa süreliğine Tahran’a geldi. Bageri’nin Tahran ziyareti müzakere çerçevesindeki normal istişarelerdendir ve bu hafta 3 Avrupa ülkesinin müzakerecileri de bazı istişareler için başkentlerine gitti.

Bageri’nin Tahran’da bulunduğu sürede İran uzmanlar heyeti Viyana’da istişarelerine devam edecektir.

Çin müzakere heyeti başkanı Wang Kuan da yaptığı açıklamada, müzakerelerin hassas aşamaya geldiğini belirterek, siyasi kararlar alınarak anlaşma zamanının geldiğini belirtti.

4+1 grubu ve Amerika arasındaki toplantı sonrası IRNA’ya açıklamada bulunan Kuan, görüşmelerin ileriye dönük olarak devam ettiğini söyledi.

AB temsilcisi Enrke Mora da müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin hassas noktada olduğunu ve 10 ay müzakere sonrası son aşamaya yaklaştığını söyledi.

Mora, nihai sonucun henüz belli olmadığını belirtti ve müzakerelerin sıkı şekilde devam ettiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan dün yaptığı açıklamada, Viyana nükleer müzakerelerinin hassas ve önemli bir aşamada olduğunu söyledi.

Tahran’da temaslarda bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Emir Ebdullahiyan, şu ana kadar Amerikan tarafından genel olarak olumlu sözler ve mesajlar duyduklarını belirterek buna rağmen ABD’nin iyiniyetini ispatlamak için hiçbir fiili eyleme teşebbüs etmediğini belirterek, Viyana müzakerelerinin hassas ve önemli aşamada olduğunu söyledi.

Viyana’da az fakat önemli konuların kaldığını ifade eden Emir Abdullahiyan, kendisinin Münih Güvenlkik Konferansı esnasında ve İran müzakere heyeti Başkanı Ali Bageri’nin de Viyana’da diplomatik temaslarında müzakerelerde İran’ın kırmızı çizgilerinden geçmeyeceğini ilan ettiklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, her müzakerenin gereğinin yararlı olduğunu ve İran milleti için bir menfaat olması durumuna vurgu yaparak, İran ve 4+1 grubu arasında direkt müzakerelerin devam ettiğini ve AB temsilcisi Enrike Mora vasıtası ile de ABD ile gayrı resmi mesajların mübadelesinin yapıldığını belirtti.

Amerikalılardan direkt görüşmeler yapılmasına dair bir çok mesaj alındığını ifade eden Emir Abdullahiyan, ‘’ Bizim için önemli olan bu görüşmelerde nasıl bir yarar olacağıdır, acaba şu ana kadar olan müzakerelerden daha farklı bir gelecek olacak veya bugünkü durumdan daha fazla getirisi olacağıdır.’’ dedi.

Total olarak Viyana müzakerelerine iyimser olduklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, kalan az ve hassas konuların Batılı ülkelerin gerçekçi bakışı ile gelecek günlerde sonuçlanması temennisinde bulundu.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani, İran ile 4+1 ve Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki Viyana görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "ABD ile müzakereler, İran müzakere heyetinin gündeminde değildir' dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Şemhani, İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki doğrudan müzakerelere atıfta bulunarak, 'İran ile P4+1 ve Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki Viyana görüşmeleri devam ediyor ve bu rota sonuç alınıncaya kadar değişmeyecek' ifdesini kullandı.

Amiral Şemhan, 'ABD ile müzakere, İran müzakere heyetinin gündeminde yer almıyor çünkü bu herhangi bir açılımın kaynağı olmayacak" diye ekledi.

27 Aralık'ta Viyana'da başlayan sekizinci tur müzakereler, katılımcıların anlaşmanın taslak metnini tamamlaması ve bazı tartışmalı konulara karar vermesiyle en uzun müzakere turlarından biri.

Delegasyonların büyük çoğunluğu, bazı konuların karmaşıklığına rağmen görüşmelerin ilerlediğini kabul ediyor.

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