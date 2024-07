İnkılap Rehberi oyunu kullandı / Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur başladı

Ayetullah Hamaney oyunu kullandıktan sonra "Hamdolsun, güzel bir gün. Halkın katılım günü, halkın aktif olma günü, ülkenin önemli bir siyasi meselesi olan seçim günü. Halkın ilgisinin önceki yıllara göre daha fazla olduğunu duydum, inşallah öyle olur ve bu durum sevindirici olur." açıklamasında bulundu.

Ayetullah Hamaney açıklamalarının devamında "İnşallah halkımız başarılı olur, oy kullanır ve en iyisini seçer. Bu aşamada halkın daha fazla çaba göstermesi gerekecek çünkü işi bitiriyorlar ve yarın inşallah cumhurbaşkanımız olacak," dedi.

Rehber ayrıca, "Allah inşallah milletimizi başarılı kılsın, ülkeyi kalkındırsın ve bu yolda çaba gösteren herkese lütuf ve rahmetini ihsan etsin," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Cuma günü, (28 Haziran 2024), on dördüncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri Mesud Pezeşkiyan, Said Celili, Muhammed Bakır Kalibaf ve Mustafa Purmuhammedi arasında gerçekleşti, ancak hiçbir aday yeterli çoğunluğu elde edemedi. 24 milyon 535 bin 185 oy sayıldı; Mesud Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 991 oy ve Said Celili 9 milyon 473 bin 298 oy ile ikinci tura kaldı.