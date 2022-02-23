Viyana görüşmelerinde kısa vadede bir anlaşmaya varmak için Batı tarafında inisiyatif ve esneklik gerekiyor

Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmeler son günlerde kritik aşamalara ulaştı ve Viyana'daki müzakerecilere göre tamamlanmak üzere. Baskıcı yaptırımların kaldırılması için Viyana'da diplomatik toplantı ve görüşmeler devam ediyor.

İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Ali Bakıri, bu kapsamda dün (Salı) görüşmelerin koordinatörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Rusya'nın başmüzakerecisi Mihail Ulyanov da twitter hesabından üç Avrupa ülkesinin delegasyon başkanlarıyla "ciddi ve faydalı" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ulyanov ayrıca, "Geri kalan sorunları çözmenin olası yollarını ve araçlarını tartıştık. Müzakerelere katılan diğer tüm katılımcılar arasında farklı formatlarda benzer toplantılar yapılıyor' diye belirtti.

Yine Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler sırasında Pazartesi ve Salı günleri ülkelerin müzakerecileri arasında başka ikili görüşmeler de yapıldı.

Çin'in Viyana'daki başmüzakerecisi Wang Quan'a göre, müzakereler son aşamalarda ve nihai bir anlaşmaya olan mesafe sadece küçük bir adım kadardır.

Müzakereler artık sadece Batılı partilerin siyasi kararlarının müzakerelerin başarısını veya başarısızlığını belirleyebileceği bir noktaya geldi. Batılı taraflar gerekli kararları alırsa, kalan birkaç mesele çözülebilir ve nihai bir anlaşmaya varılabilir.

Viyana müzakerelerinin koordinatörü Enrique Mora Salı günü twitterdan yaptığı açıklamada, "Müzakereler kritik bir noktada ve on aylık müzakerelerin ardından sona yaklaşıyoruz. Bütün delegasyonlar tamamen dahil ve Coburg'da çalışmalar devam ediyor. Nihai sonucun hala belirsiz olduğunu da belirtmem gerek'' ifadesini kullandı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Münih Güvenlik Konferansı sırasında CNN'e verdiği bir röportajda, İran'ın Viyana görüşmelerine ilişkin görüşüne atıfta bulunarak, "Viyana'daki görüşmelerin İran'la ilgilı kısmı konusunda iyimseriz, çünkü Sayın Reisi Hükümeti Viyana'da iyi ve acil bir anlaşmaya varmak için güçlü bir iradeye sahip. Son haftalarda iyi bir anlaşmaya varmak için çok çalıştık ve şimdi iyi bir anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmadığımızı söyleyebilirim" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'den beklentilerini açıklayan Emir Abdullahiyan, "Kırmızı çizgilerimiz arasında kalan birkaç konu var. ABD'den garantiler konusunda henüz pratik ve güvenilir bir girişim almadık. Gerek nükleer alanda gerekse yaptırımların kaldırılması alanındaki tüm sorunların bir paket halinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Batı tarafının inisiyatifi ve esnekliğinin müzakereleri birkaç saat veya günden daha kısa sürede tamamlayabileceğini söylemek mümkün' diye konuştu.

Euronews'e de konuşan Emir Abdullahiyan, "Batı bugün Viyana'daki müzakere masasında neler olduğu konusunda gerçekçi olmak isterse, birkaç saatten daha kısa bir sürede nihai bir anlaşmaya varabiliriz. Dolayısıyla bizce zamanlama Batı tarafının elindedir ve Batı tarafının gerçekçiliğine ve inisiyatifine bağlıdır. Viyana'da ciddi olarak müzakere masasındayız'' demişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish