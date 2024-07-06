Erdoğan’dan Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı mesajda Mesut Pezeşkiyan’ı 14. İran Cumhurbaşkanı Seçimi’ndeki başarısından dolayı tebrik etti.

Erdoğan’ın mesajında, “Ülkenizde yapılan 14. İran İslam Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi canı gönülden tebrik eder, bu büyük sorumlulukta size başarılar dilerim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş İran milletine hayır ve bereket kaynağı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verildi.

Mesajda ayrıca, “Cumhurbaşkanlığınız döneminde ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu bağlamda sizlerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. ‌Bu vesileyle şahsınızın sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş İran milletinin refahı ve saadetini temenni ederim.” denildi.

Mesut Pezeşkiyan dün (5 Temmuz 2024) yapılan seçimlerde 16 milyon 384 bin 403 oyla İran'ın 9'uncu cumhurbaşkanı seçildi.