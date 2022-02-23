ABD, Viyana Görüşmeleri konusundaki kararını vermekte ilerlemiyor

Ülkemizin müzakere heyetinin iç toplantıları dün sabaha kadar devam etti. Coburg Oteli'ndeki yoğun diplomatik toplantıların ardından İran heyeti, Viyana'daki uluslararası kuruluşlara yönelik İran heyeti binasına yöneldi ve iç istişareler saat 04.00'e kadar devam etti.

Görüşmelerin diğer tarafları da Coburg Otel'de sabah saat 07.00'den gece geç saatlere kadar yoğun görüşmeler yaptı. Avrupa delegasyonları bugünlerde çok aktif. Özellikle Fransızların hareketleri önemli ölçüde arttı ve bu ülkenin görüşmelerdeki başkanı son zamanlarda twitterda aktif rol almış durumda.

"Felipe Errara" dün gece Avrupa delegasyonunun Fransa merkezli görüşmelerinin bir video klibini yayınlayarak tarafların gece 23:00 sularında nihai anlaşma taslağı metnini incelediklerini gösterdi. Videoda, "Bir anlaşmaya varmak için diğer taraflarla birlikte çalışmamız gerekiyor. İlk bakışta farklılıklar azalıyor ama henüz bir anlaşmaya varamadık' ifadesi kullanıldı.

Avrupalıların toplantıları genellikle Coburg Otel'de ve bazen de Amerikan partilerinin oturduğu Carlton Ritz ve Imperial'de yapılır. On gün önce, kıdemli bir İngiliz müzakereci olan Stephenie Al-Qaq, bu dört otelde gerçekleşen toplantılar hakkında 'Bugün, bu dört bina arasındaki kısa mesafeye rağmen adım sayılarım arttı' twitini atmıştı.

Öte yandan, üst düzey bir AB yetkilisine göre İran ile Batı arasında arabulucu rolü oynayan Çin ve Rusya'dan oluşan iki heyet, İran, Avrupa ve Amerika taraflarıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulunuyor.

Siyonistler ise perde arkasından ve gazetecilerin kameralarından uzakta müzakere sürecini de bozmaya devam ederek müzakere ortamına aşina olan bir kişinin ifadesiyle, "Anlaşma ihtimalinden çok korkuyorlar".

Müzakereler artık kritik bir aşamaya ulaştı ve delegasyonlar, nihai bir anlaşmanın bağlı olacağı bir dizi önemli ve ciddi mesele üzerinde pazarlık yapıyor. Çin'in başmüzakerecisi Wang Quan'a göre, heyetler bu günlerde farklılıkları azaltmak için çok çalışıyor ve bu konuda çok iyi çabalar sarf ediliyor. Dün gece İRNA muhabirine konuşan Quan, "Gerçekten son aşamadayız ve nihai anlaşmadan sadece küçük bir adım uzaktayız" dedi.

Müzakere sürecini anlatmak için genellikle iyimser literatürü kullanan Rus heyetinin başkanı Mihail Ulyanov da görüşmelerin sona ermek üzere olduğuna inanıyor. AB heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından dün twitter hesabından yaptığı açıklamada Ulyanov, "Müzakerelerin mevcut durumunu görüştük. Müzakereler görünüşe göre bitiş çizgisini geçmenin eşiğinde' ifadesini kullandı.

Ancak müzakere odasındaki Avrupalı ​​taraflar taslak metinle oynuyor ve dışarıda yapay süreler belirliyor. İngiliz başmüzakereci Stephenie dün twitter'da "Müzakerelerin son aşamalarındayız ve Viyana görüşmelerini bitirmenin zamanı geldi" dedi. Benzer literatürü kullanan Felipe Errara, bu haftayı Viyana görüşmeleri için çok önemli olarak nitelendirdi.

Bu noktadan sonra, müzakerelerin ilerlemesinin anahtarı, ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın uygulanmasını aksatma sorumluluğunu üstlenmesi ve müzakerelerin kesin bir anlaşmaya varması için gerekli esnekliği göstermesidir.

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