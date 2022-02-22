Emir Abdullahyan: Amerikan tarafı garanti konusunda henüz inisiyatif almadı

Münih Güvenlik Konferansı sırasında CNN'e röportaj veren Emir Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinin sonucu konusunda iyimseriz. Ama İran İslam Cumhuriyeti'ne ait kısmı ile ilgili iyimseriz, çünkü Sayın Reisi Hükümeti Viyana'da iyi ve acil bir anlaşmaya varmak için güçlü bir iradeye sahip' diye belirtti.

İyi bir anlaşmaya varmak için son haftalarda büyük çaba sarf ettiklerini ve şimdi iyi bir anlaşmaya varmaya hiç bu kadar yakın olmadıklarını söyleyebileceğini kaydeden Emir Abdullahiyan, 'İran heyeti, bu iyi anlaşmaya daha da yaklaşmak için çok fazla inisiyatif ve esneklik gösterdi. Şimdi inisiyatif ve esneklik gösterme sırası Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da' diye konuştu.

Batı tarafının inisiyatifi ve esnekliği, müzakereleri birkaç saat içinde tamamlayabilir

Batı tarafının inisiyatifi ve esnekliğinin müzakereleri birkaç saatten veya birkaç günden kısa sürede tamamlayabileceğini hatırlatan Emir Abdullahiyan, "Sayın Biden, arabulucular aracılığıyla bize iyi niyetli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Öte yandan, Rob Malley müzakere masasında esneklik gösteriyor. Bu sırada Amerikalılar Nükleer Anlaşma'yı bozdu, bu yüzden şimdi bunun sorumluluğunu almaları ve bu müzakerelerin nihai bir anlaşmaya varması için gerekli esnekliği göstermeleri gerekiyor' değerlendirmesinde bulundu.

Viyana görüşmeleri sırasında İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'den beklentilerini açıklayan Emir Abdullahiyan, "Kırmızı çizgilerimiz arasında kalan birkaç konu var. ABD'den garantiler konusunda henüz pratik ve güvenilir bir girişim görmedik. Gerek nükleer alanda gerekse yaptırımların kaldırılması alanındaki tüm sorunların bir paket halinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tüm tarafların Nükleer Anlaşma'ya dönmesi üzerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun katı doğrulama sistemini kabul etmemiz kabul edilemez ve aynı zamanda bazı konularımız UAEK'nin gündeminde yer alıyor. 2015'te diğer partilerle siyasi bir anlaşmayla tüm güvenlik sorunlarını çözdük ve şimdi aynı modeli uygulayabiliriz ve bunu Alman Dışişleri Bakanı ile yaptığım görşmede kendisine bildirdim' diye açıkladı.

Viyana'da ABD ve Batılı tarafların bu kritik koşullarda müzakerelerde gerçekçi bir şekilde hareket etmezlerse müzakerelerin olası başarısızlığından kesinlikle sorumlu olacaklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, Amerikalıların davranışlarını değiştirmesi gerektiğini söyledi.

İran ile ABD arasında doğrudan müzakerelerin yapılmamasına ilişkin bir soruya yanıt olarak Dışişleri Bakanımız, "Bizimle Amerikalılar arasında yüksek bir güvensizlik duvarı var. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli kanallardan ABD'li yetkililerin İran İslam Cumhuriyeti ile doğrudan diyalog kurmakla ilgilendiklerine dair mesajlar aldık. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gelmeden birkaç gün önce bile, konferansı sırasında ABD'li yetkililerle konuşmak isteyip istemediğinizi soran mesajlar aldım. Yanıt olarak, Amerikalıların davranışlarını değiştirmeleri gerektiğini açıkça belirttim' ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan, "Sayın Biden bir taraftan iyi niyetten söz edip diğer yandan sadece son birkaç ayda İran'da üç defa tüzel ve gerçek kişiye yeni yaptırımlar uyguladı. Bu, Biden'ın Nükleer Anlaşma'ya geri dönmekten bahsederken bile, Trump'ın ayak izlerini takip ettiği anlamına geliyor. Konuşma ve davranıştaki bu çelişkiyi anlayamıyoruz. ABD'li yetkililer iyi niyetten bahsediyor ve ardından bize yeni yaptırımlar uyguluyor; Bu nedenle, onları davranışlarına göre değerlendirme hakkımız var' dedi.

Robert Malley'nin müzakere ekibinin kıdemli bir üyesiyle müzakereye ilgisi

Viyana'da Rob Malley'nin başmüzakerecimizle görüşmek istediğini söyleyen Emir Abdullahiyan, 'Ama şimdi bu iletişim Sayın Mora tarafından non-paper yoluyla yapılıyor. Eylül ayında New York'ta Biden'ın iyi niyetli ve ciddiyse inisiyatif gösterin ve örneğin İran'ın varlıklarının bir kısmını serbest bırakın dedim. Sayın Biden'den bize para veya Amerikan bankalarından kredi vermesini istemiyoruz, ancak iyi niyet göstergesi olarak İran halkının parasını serbest bırakmasını istiyoruz. Ama yine de bize her şeyin ancak doğrudan müzakereden sonra olabileceği söyleniyor ve bu da iyi niyetin ancak kelimelerle ifade edilebileceğini anlamına geliyor' diye ekledi.

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