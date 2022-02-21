Katar, İran'ın Batı ile müzakerelerde iyi bir anlaşmaya varmasına yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Katar Emir Tamim bin Hamed Al Sani, "Bugün Katar ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bazı anlaşmalar ve mutabakat muhtıralarına sahip olmaktan memnunum. Bu çok önemli bir konu ve uygulanmasının takip edilmesi gerekiyor. Anlaşmaların ve belgelerin takibinin ve uygulanmasının Katar için çok faydalı olduğunu biliyoruz' diye belirtti.

İran ve Katar ortak ekonomik komitelerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir yeri ve rolü olduğunu ve geçen Kasım ayında İsfahan'da yaptıkları son toplantının çok önemli olduğunu kaydeden Al Sani, 'Bu toplantının bu yıl da Doha'da yapılmasını bekliyoruz' diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleler, bölgedeki güvenlik ve istikrar hakkında görüştüklerini ve bu toplantıda ihtilafların çözülmesi ve bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadele etmenin altını çizdiklerini dile getiren Al Sani, 'İran Cumhurbaşkanı ile Viyana görüşmeleri ve İran'ın Batı ile nükleer anlaşması hakkında da görüştük; Çünkü bu konunun bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde büyük etkisi var' değerlendirmesnde bulundu.

Katar Emiri, ülkesinin İran'ın iyi ve güvenli bir anlaşmaya varmasına yardım etmeye hazır olduğunu duyururken, 'Tüm tarafların memnun kaldığı ve devletlerin uluslararası anlaşmalara uygun olarak barışçıl bir şekilde kullanma hakkına saygı duyduğu bir anlaşmanın imzalanmasını umuyorz' dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bölgenin temel sorunu olan Filistin meselesini ve İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığının durdurulması ve Filistinlilerin haklarına çözüm üretilmesi gerektiğini de görüştüklerine dikkati çeken Al Sani, "Bu görüşmede Afganistan, Suriye ve Yemen konularını da görüştük ve bu sorunlara en kısa sürede barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz" diye ekledi.

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