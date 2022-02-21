Anlaşmaya varmanın şartı, İran halkının çıkarlarının güvence altına alınması ve yaptırımların kaldırılmasıdır

Doha'da Katar Emiri Tamim bin Hamed Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri'nin ülkeyi ziyaret etme ve Dünya Gaz Zirvesi'ne katılma davetini takdirle karşılayarak, "Bugün burada iki amacımız var. Doha'ya yaptığım ziyaret, İran ve Katar arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Zirvesine katılmak içindir' diye belirtti.

Katar Emiri ile yaptığı görüşmeyi "iyi ve olumlu" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Reisi, "Bu görüşmede, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmek ve ilişkileri derinleştirmek için mevcut kapasite ve fırsatlardan yararlanacağı konusunda mutabık kaldık. İran ve Katar'ın bölgesel yakınlığını ve ortak çıkarlarını göz önünde bulundurarak, ilişkileri artırmak ve işbirliği alanlarını çeşitlendirmek için ciddi ve yeni adımlar atmaya karar verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri ile iki ülke arasındaki yol, enerji, ticaret, yatırım, gıda güvenliği, sağlık ve kültür alanlarında işbirliğini ciddi şekilde artırmak için yaptığı anlaşmalara değinen Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın çeşitli alanlardaki benzersiz avantajlarını açıklayarak, "İran İslam Cumhuriyeti bölgesel düzeyde değişim ve sıçramalar istiyor ve bu avantajlar ikili, çok taraflı işbirliği ve bölgesel büyüme için zemin sağlıyor. Bölge ülkeleri arasındaki işbirliği seviyesi, devasa potansiyelle orantılı değil. İran, komşuluk politikası çerçevesinde bu ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı olmak istiyor ve komşu ülkelerle daha fazla etkileşim ve işbirliği arıyor" dye konuştu.

İran'ın her zaman bağımsız ülkelerin çıkarlarının yanında olduğunu kanıtladığını ifade eden Reisi, 'Zor zamanlarda, dostluğumuzu bölgedeki tüm ülkelere kanıtladık; Bölgedeki birçok ülke bu gerçeği fark etti ve bu alanda deneyimlerini paylaştı' diye açıkladı.

İran, terörle mücadele ve azami baskı kampanyasının galibidir

İran İslam Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ve düşmanlardan gelen azami baskı kampanyas alanlarında mücadeleyi kazandığını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin yaptırımları kaldırma iradesini kanıtlaması gerektiğinin altını çizerek, Batılılarla müzakerelerde anlaşmaya varmak için İran halkının çıkarlarının sağlanması, yaptırımların kaldırılması, geçerli bir garantinin sağlanması ve siyasi davaların kapatılması gerektiğini kaydetti.

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