İran'ın Doha Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Reisi'nin iki günlük Katar ziyaretinin detaylarını açıkladı

Birkaç gündür Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Katar'a yaptığı önemli ziyaretin çeşitli yönleriyle ilgili çalışmalar medyanın ilgi odağı olurken, son beş yılda çok çeşitli ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler gündeme geldi. Şimdi, 10 yılın ardından bu ülkeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti, ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra, ticaret ve bölgesel gelişmelerde daha fazla uyum için zemin sağlıyor.

İRNA muhabiri, İran ve Katar arasında imzalanacak anlaşmaların yanı sıra gezinin ayrıntıları hakkında İran'ın Doha Büyükelçisi Hamidrıza Dehgani Pude'yle röportaj yaptı.

Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü, İran İslam Cumhuriyeti'nin Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Ofisi'nde Ortadoğu ve Kuzey Afrika Merkezi Direktörü olarak görev yapan Dehgani Pude ile Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Katar ziyaretinin detaylarını ele aldık.

Dehgani Pude, Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretinin detaylarını ve iki ülke arasındaki mutabakat zaptı ve işbirliği alanları hakkında 'Katar her zaman İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmış ve dolayısıyla bu bağlamda Katar'ın İran İslam Cumhuriyeti ile Fars Körfezi ve Ortadoğu'daki Arap ülkeleri arasındaki görüşlerin yakınlaştırılmasında artan bir rol oynayabileceğini umuyoruz' dedi.

Katar'da yaşayan İranlılarla görüşme programı

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar'da yaşayan İranlılara ve onlarla görüşme planına değinen Dehgani Pude, "Katar'da yaşayan İranlılar bu ülkede yaşayan toplulukların ayrılmaz bir parçasıdır ve kardeşleriyle tam bir dostluk, kardeşlik ve güvenlik içinde olmuşlardır. Katar'da yaşayan İranlılar büyük saygı görüyor ve bu ülkede önemli rol oynayan büyük bir nüfus var. Bu insanlar Katar'ın güvenliğine, istikrarına ve ilerlemesine katkıda bulundular ve yardımcı oldular, bu yüzden hem Katar halkı hem de hükümeti onları memnuniyetle karşıladı ve aralarında çok iyi ilişkiler var' diye konuştu.

Katar'da bugün olduğundan daha fazla işgücü olduğunu ve şimdi bu konuda daha önce varılan anlaşmalar hakkında Katarlı arkadaşlarla koordineli çalışmaya ve işgücünün bir kısmını sağlayabilmeye çalışacaklarını kaydeden Dehgani Pude, 'Katar onlarla bir anlaşma yapmalı ve bunu uygulamalıdır' diye belirtti.

Yaptırımların iki ülke arasındaki işbirliği üzerindeki etkilerinin azaltılması

Yaptırımların İran İslam Cumhuriyeti ile Katar dahil tüm ülkeler arasındaki ilişkileri etkilediğini ifade eden Dehgani Pude, İran ve Katar'ın yüksek hedeflerini ilerletmek için iki ülkenin ulusal çıkarları ve bölgenin daha fazla istikrarı çerçevesinde çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar ziyaretini, zamanı ve ele alınan konular açısından çok önemli bir gezi olarak değerlendiren Büyükelçi, "Bu gezi ikili bir gezidir ve Katar Emiri Sayın Şeyh Tamim bin Hamed Al Sani, Katar'ı ziyaret etmesi için Cumhurbaşkanımızı davet etti. Bu nedenle bu gezinin iki ana konusu, Katar Emiri ve bazı Katarlı yetkililerle görüşme ve diğer yandan zirve düzeyinde düzenlenen gaz ihraç eden ülkeler zirvesine katılımdır' değerlendirmesinde bulundu.

Dehgani Pude ayrıca çeşitli anlaşmaların imzalanmasının yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine görüşmeler ve istişarelerin gezinin diğer ikili hedefleri olacağını ifade ederek, ziyaret kapsamında iki ülke yetkilileri arasında çeşitli anlaşmaların imzalanacağını sözlerine ekledi.

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