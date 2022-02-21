Katar Emiri ve İran Cumhurbaşkanı'nın huzurunda İran ile Katar arasında 14 işbirliği belgesi imzalandı

Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ziyaretin ilk gününde Katar Emiri Tamim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından İran Dışişleri, Petrol, Yol ve Kentsel Gelişim, Kültürel Miras ve Enerji Bakanları, İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri huzurunda Katarlı mevkidaşlarıyla işbirliği belgeleri imzaladı.

İmzalanan 14 işbirliği belgesi havacılık, ticaret, denizcilik, radyo ve televizyon, dış politika (vizelerin kaldırılması), elektrik, standartlar, kültür ve eğitim alanlarını kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Reisi, bu akşam Katar'da yaşayan İranlıların yanı sıra Katarlı ve İranlı işadamlarıyla da bir toplantıya katılacak ve iki ülkenin üst düzey heyetleri en önemli ikili konuları görüşecek.

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