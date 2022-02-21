Uluslararası İlişkiler Uzmanı: Cumhurbaşkanı Reisi'nin ziyareti Katar ile stratejik ilişkileri güçlendirecek

İRNA'ya verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Ahbari, "13. Hükümetin dış politikasının ana önceliklerinden biri, komşularla ilişkileri genişletmek amacıyla bölgesel istikrar ve dengeyi tesis etmektir. İran'ın Rusya ve Çin'den sonra dünyanın en fazla komşusuna sahip olduğunu biliyoruz. İran'ın 15 komşu ülkesi var ve çevresinde birkaç özerk hükümetle yakın ilişkilere sahip ve bu nedenle İran için özel bir jeopolitik konumdan dolayı ikili, çok taraflı şekilde komşularıyla bölgesel işbirliği alanları mevcut' diye belirtti.

Dış politika uzmanı İran'ın komşularıyla kültürel ve tarihi ortak noktalarına dikkat çekerek, "Komşu ülkelerin ekonomileri İran ekonomisini tamamlıyor ve 13. hükümet, komşularının yaptırımları etkisiz hale getirmesine yardımcı olmaları için inisiyatif alabilir" dedi.

13. Hükümetin yaklaşımını bölgesel boşlukları ve farklılıkları giderme çabası olarak değerlendiren Ahbari, ülkenin ekonomik durumunu iyileştirmek için ülkelerle ilişkileri, bölgesel ve uluslararası yapıyı genişletmek gerektiğini söyledi.

Reisi Hükümeti komuşuk potansiyelini fark ediyor

Önceki hükümetlerin komşuların kapasitesini kullanma konusundaki ihmallerini eleştiren Ahbari, "Şimdiye kadar komşuların kapasitesini minimum düzeyde kullandık ve on üçüncü hükümetin bu potansiyeli gerçekleştirebileceğini umuyoruz. Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülke ile çeşitli siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, savunma ve güvenlik alanlarında stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesine yol açabilir' değerlendirmesinde bulundu.

İran ile komşuları arasında maksatlı ve sürekli siyasi diyaloğun teşvik edilmesini bir gereklilik olarak değerlendiren Ahbari, "Üst düzey İranlı yetkililer ve komşu ülkeler arasındaki siyasi istişareler, taraflar arasında çıkar konularında karşılıklı bir anlayışa yol açabilir. "Terörizm ve aşırıcılık artık bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdittir ve işbirliği yoluyla buna öncelik verilmelidir. Ortak bir anlayış yaratmanın komşular arasında daha fazla entegrasyon ve yakınlaşmaya yol açacağını biliyoruz' ifadesini kullandı.

İran ile bazı komşular arasındaki ilişkilerdeki güvensizliğe değinen uluslararası ilişkiler uzmanı, farklılıkları ve güvensizliği en aza indirmek için Tahran ile komşuları arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirecek bir mekanizma tasarımı çağrısında bulundu.

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