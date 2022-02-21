Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri'nin resmi karşılaması ile Doha'da

Katar Emiri'nin resmi daveti üzerine Doha'ya giden Reisi, resmi karşılamasının ardından Emirlik Sarayında Tamim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

Bir önceki duyurunun aksine Katar Emiri, Doha Havalimanı'na gelerek ülkemizin Cumhurbaşkanı'nı bizzat karşıladı ve iki ülke liderleri hemen birlikte Emirlik Sarayı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi, iki günlük Katar ziyareti sırasında, Gaz İhracatçıları Zirvesi'ne katılmanın yanı sıra Büyük Gaz Zirvesi'ne katılan Katarlı yetkililer ve devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.

Bu gezi sırasında, iki ülke liderlerinin huzurunda İran ve Katar arasında çeşitli alanlarda çeşitli işbirliği belgeleri ve mutabakat zaptı imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'da yaşayan İranlılarla da bir toplantıya katılacak, Katarlı ve İranlı işadamları ile görüşmelerde bulunacak ve iki ülkenin üst düzey heyetleri en önemli ikili konuları görüşecek.

Reisi, ziyaretinin ikinci gününde Gaz İhraç Eden Ülkeler Meclisi'nin altıncı zirvesine hitap edecek.

Büyük gaz üretici ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkililerinin de katıldığı zirvede, aralarından bir kısmı da toplantı sırasında ülkemizin Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

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