Avrupa'da 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu başladı

İngiltere'deki oy verme işlemi (yerel saatle) sabah saat sekizde başladı ve İranlılar ilk dakikalardan itibaren oy kullanmak için sandıklara gitmeye başladı.

Londra'daki İran Büyükelçiliği geçici işleri başkanı ve maslahatgüzar Ali Metinfer da kısa bir süre önce büyükelçilikte kurulan sandıkta oyunu kullandı. Metinfer, daha önce bir mesaj yayınlayarak İngiltere'deki İranlıları, cumhuriyet ilkesinin gerçekleştirilmesi yönünde geçen Cuma günü atılan büyük adımı tamamlamak için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna geniş katılım göstermeye davet etti.

14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu, 28 Haziran Cuma günü dört adayın katılımıyla gerçekleştirildi ve hiçbir aday ilk turda mutlak çoğunluğu elde edemedi. Adaylar arasından Mesud Pezeşkiyan ve Said Celili en fazla oyu alarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kaldılar.

Seçimlerin ikinci turu bugün İran genelinde ve yurt dışındaki 138 İran temsilciliğinde gerçekleştirilmektedir. IRNA muhabirine ulaşan raporlara göre, Avrupa'daki İran temsilciliklerinde seçim süreci birkaç saat önce başlamış olup şu ana kadar iyi bir katılım olduğu bildirilmiştir.

İngiltere'de Londra'daki beş farklı merkezde ve ayrıca Manchester, Birmingham, Newcastle, Glasgow ve Cardiff şehirlerinde toplam 10 oy sandığı kurulmuş olup ve bu sandıkların yerleri büyükelçilik tarafından duyurulmuştur.

Oy verme işlemi, ilan edilen programa göre yerel saatle 18:00'e kadar devam edecek ve seçim icra heyetinin kararına bağlı olarak gerekli görülmesi halinde bazı bölgelerde oy verme süresi belirli bir süre için uzatılabilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, İngiltere ve Avrupa'daki bazı oy merkezlerinde oy verme süresi 2 saat uzatılmıştı.

Seçimlerde oy kullanabilmek için İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlığına sahip olan ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes, nüfus cüzdanı veya pasaportlarını ibraz ederek oy kullanabilir.