İran'ın bölgedeki caydırıcılık gücü, Şehit Emir Abdullahiyan'ın başarılarındadır

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni, bugün Pazar günü Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde düzenlenen ve Şehit Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bilimsel başarıları ve düşünce sistemini konu alan anma töreninde konuştu. Bakıri, yaklaşık 50 gün önce meydana gelen ve Cumhurbaşkanı ile Dışişleri Bakanı da dahil olmak üzere birçok kişinin şehit olduğu olaydan bahsetti.

Bakıri, İran ile komşuları arasında karşılıklı siyasi güven olduğunu ve bölge ülkelerinin ekonomik olarak birbirine entegre olması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki istikrar, güvenlik ve barışı kendilerinin sağlayabileceğini belirten Bakan Vekili ayrıca, bölgedeki herhangi bir ayrışmanın yabancıların ve düşmanların nüfuz etmesi için bir boşluk yaratacağına ve bölgede stratejik akılcılığın mevcut olduğuna dikkat çekerek, birbirleriyle uyum içinde yaşamanın bölgenin istikrar, güvenlik ve barışının ilk şartı olduğunu belirtti.