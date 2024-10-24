İran, Türkiye'de yaşanan terör saldırısını kınadı

İsmail Bekaî, çarşamba gecesi, bu terör olayında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra komşu ve dost halk ve hükümete taziyelerini sunarken, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Dışişleri Sözcüsü, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu insanlık dışı eylemi önlemeye ve bunlarla başa çıkmaya yönelik diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.