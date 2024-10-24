İsmail Bekaî, çarşamba gecesi, bu terör olayında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra komşu ve dost halk ve hükümete taziyelerini sunarken, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.
Dışişleri Sözcüsü, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu insanlık dışı eylemi önlemeye ve bunlarla başa çıkmaya yönelik diğer ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.
İran, Türkiye'de yaşanan terör saldırısını kınadı
24 Eki 2024 12:42
News ID: 85638058
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (TUSAŞ) Ankara'daki karargahına düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.
İsmail Bekaî, çarşamba gecesi, bu terör olayında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yanı sıra komşu ve dost halk ve hükümete taziyelerini sunarken, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.
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