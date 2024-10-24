24 Eki 2024 17:08
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Dünyadaki tek taraflılık denklemlerinin temeli zayıfladı/BRICS+ şeffaf bir mekanizmaya sahip olmalı

24 Eki 2024 17:08
News ID: 85638279
Dünyadaki tek taraflılık denklemlerinin temeli zayıfladı/BRICS+ şeffaf bir mekanizmaya sahip olmalı

Tahran,İRNA- İran Cumhurbaşkanı, tek kutuplu eksenden kaynaklanan tek taraflı denklemlerin ve dengelerin temellerinin son derece zayıf olduğunu, yapıcı ve dostane ilişkiler yaratma çabalarının günümüz gerçeğinin ve çok sayıda ülke ve uluslararası aktörün arzusunun bir parçası olduğunu belirtti.

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS Plus Zirvesi'ne katılan Mesud Pezeşkiyan, toplantıda Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve diğer katılımcılara hitap ederek "Umarım bu zirve için seçilen güzel başlık olan "BRICS ve Küresel Güney; Daha iyi bir dünyanın ortak inşası" Daha iyi askeri ve kolektif memnuniyete dayalı daha adil ilişkiler kurma yolunda yeni bir adım atarız." ifadelerini kullandı. 

Koalisyonizmin, yapıcı ve dostane ilişkiler yaratma çabalarının günümüz gerçekliğinin bir parçası olduğunu ve çok sayıda ülke ve uluslararası aktörün tek taraflılık atmosferinden kurtulma arzusunun olduğunu belirterek, "Tek taraflı denklemlerin temelleri ve tek kutuplu merkeziyetten kaynaklanan dengeler son derece zayıf ve sallantılı hale geldi." vurgusunda bulundu.

"BRICS ve BRICS Plus, şeffaf, adil, kapsayıcı, ayrımcı olmayan ve küresel güneye, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere özel olarak odaklanan çok taraflı ticaret kurallarına dayanan bir mekanizma tasarlamalı ve uygulamalıdır." diyen Dr. Pezeşkiyan "Yasa dışı yaptırımlar, uluslararası ilişkiler üzerinde yıkıcı etkiler yaratarak ülkelerin mali kaynaklarına ulaşmasını engellemekte ve iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, çevre tahribatının olumsuz etkileriyle mücadele, insani yardım sağlama gibi uluslararası iş birliğine dayalı süreçlerde ülkelerin etkin rol almasına da olumsuz etki yapıyor." ifadesinin altını çizdi.

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