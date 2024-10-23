Irakçi: BRICS kademeli olarak yeni bir küresel kutup haline geliyor

Seyyid Abbas Irakçi, yaptığı bir konuşmada, BRICS'in resmi üye olarak devlet başkanı düzeyinde katıldıkları ilk toplantı olduğunu belirterek BRICS'in kademeli olarak yeni bir küresel kutup haline geldiğini ve dünyaya hükmeden Batı düzenine karşı çıkan bir grup ülkenin bir araya geldiğini vurguladı.

Irakçi, BRICS üyesi ülkelerin, dünyayı Batı'nın tekelinden kurtaracak mekanizmalar ve yöntemler geliştirmekte olduğunu ifade ederken bu mekanizmaların siyasi ve güvenlik alanlarında olduğu kadar, ekonomik ve finansal alanlarda da yoğunlaştığını belirtti ve ekonomik alanda BRICS'in, Yeni Kalkınma Bankası'nı kurduğunu hatırlattı.

Irakçi, BRICS'in cazibesini artırdığını ve şu anda yaklaşık 30 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı ayrıca toplantıda 10 ülkenin daha BRICS’e ortak olarak katılmasına karar verileceğini de ekledi.