23 Eki 2024 14:44
Journalist ID: 5446
News ID: 85637188
T T
0 Persons

Ekler

Siyonist rejimin şehit ettiği İranlı doktor için İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

23 Eki 2024 14:44
News ID: 85637188
Siyonist rejimin şehit ettiği İranlı doktor için İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Tahran, İRNA - İran Dışişleri Bakanlığı, işgalci rejimin Lübnan’daki bir hastaneye düzenlediği saldırıda bir İranlı doktorun şehit edilmesiyle sonuçlanan savaş suçunu şiddetle kınayarak, uluslararası kuruluşların Gazze ve Lübnan'da hastanelere yönelik saldırılar ve insan hakları ihlallerini belgelemekle sorumlu olduğunu vurguladı.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'da gerçekleştirdiği vahşi saldırıda İranlı doktor Ali Heyderi'nin şehit edilmesine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildirinin tam metninde şu ifadelere yer verildi:

İran Dışişleri Bakanlığı, Lübnan halkı ve orada yaşayan İranlılara özveriyle hizmet eden, sadık ve vefakâr doktor Ali Heyderi'nin Siyonist rejimin Lübnan'daki vahşi saldırısı sonucu şehit edilmesini büyük bir üzüntüyle ailesine ve dirençli, onurlu İran ve Lübnan halkına tebrik ve taziye dilekleriyle bildirir; Allah’tan bu değerli şehide yüce bir makam, ailesine ve Lübnan’daki İranlıların ailelerine sabır ve metanet diliyor. 

Şehit Heyderi, bir süredir insani ve dini sorumluluk duygusuyla Beyrut'ta ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım sağlamak amacıyla bulunuyordu.

Siyonist rejimin, yaralıları tedavi etmek ve hastalara yardım etmek için çalışan bir doktor ve sağlık görevlisi olan Dr. Heyderi’yi hedef alması, 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin hastanelere, tıbbi merkezlere, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırıyı yasaklayan maddelerini açıkça ihlal etmekte ve savaş suçu sayılmaktadır.

Siyonist rejim, Gazze’de başlattığı soykırım planından ve ardından Lübnan’a yönelik saldırısından bu yana defalarca hastanelere, doktorlara ve yardım görevlilerine saldırmış; birçok hastaneyi tamamen yok edip, hastaları ve yaralıları katletmiş ve yüzlerce sağlık görevlisini şehit etmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu işgalci rejimin savaş suçunu şiddetle kınarken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü gibi ilgili kuruluşların, Gazze ve Lübnan'da hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik tekrarlanan ağır insan hakları ihlallerini ve saldırıları belgelemekle sorumlu olduklarını bir kez daha vurgulamaktadır.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .