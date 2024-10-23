Siyonist rejimin şehit ettiği İranlı doktor için İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin Lübnan'da gerçekleştirdiği vahşi saldırıda İranlı doktor Ali Heyderi'nin şehit edilmesine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildirinin tam metninde şu ifadelere yer verildi:

İran Dışişleri Bakanlığı, Lübnan halkı ve orada yaşayan İranlılara özveriyle hizmet eden, sadık ve vefakâr doktor Ali Heyderi'nin Siyonist rejimin Lübnan'daki vahşi saldırısı sonucu şehit edilmesini büyük bir üzüntüyle ailesine ve dirençli, onurlu İran ve Lübnan halkına tebrik ve taziye dilekleriyle bildirir; Allah’tan bu değerli şehide yüce bir makam, ailesine ve Lübnan’daki İranlıların ailelerine sabır ve metanet diliyor.

Şehit Heyderi, bir süredir insani ve dini sorumluluk duygusuyla Beyrut'ta ihtiyaç sahiplerine tıbbi yardım sağlamak amacıyla bulunuyordu.

Siyonist rejimin, yaralıları tedavi etmek ve hastalara yardım etmek için çalışan bir doktor ve sağlık görevlisi olan Dr. Heyderi’yi hedef alması, 1949 Cenevre Sözleşmeleri'nin hastanelere, tıbbi merkezlere, doktorlara ve sağlık çalışanlarına saldırıyı yasaklayan maddelerini açıkça ihlal etmekte ve savaş suçu sayılmaktadır.

Siyonist rejim, Gazze’de başlattığı soykırım planından ve ardından Lübnan’a yönelik saldırısından bu yana defalarca hastanelere, doktorlara ve yardım görevlilerine saldırmış; birçok hastaneyi tamamen yok edip, hastaları ve yaralıları katletmiş ve yüzlerce sağlık görevlisini şehit etmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu işgalci rejimin savaş suçunu şiddetle kınarken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü gibi ilgili kuruluşların, Gazze ve Lübnan'da hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik tekrarlanan ağır insan hakları ihlallerini ve saldırıları belgelemekle sorumlu olduklarını bir kez daha vurgulamaktadır.