Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan BRICS Zirvesi'ne beş öneri

Mesud Pezeşkiyan, bugün öğle saatlerinde Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS liderler zirvesinin ana oturumunda, BRICS’in siyasi-güvenlik, ekonomik-finansal ve kültürel-halk temelli olmak üzere üç ana sütunda büyük ve önemli hedefleri olduğunu belirterek, bu yapının gelecekte siyasi gelişmeler ve ilgili değişimlerde özel bir rol oynayacağını gösterdiğini ve "BRICS, çok taraflılık paradigması çerçevesinde, gelişmekte olan dünya için önde gelen ve başarılı bir iş birliği modelidir ve birçok ülkeyi kendine çekmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin Filistin ve Lübnan’daki gelişmelerle ilgili olarak derhal ve kalıcı bir ateşkes, işgalci rejim askerlerinin işgal altındaki bölgelerden tamamen çekilmesi ve Gazze halkına ve Lübnanlı mültecilere acil yardım yapılmasını istediğini vurguladı.

Pezeşkiyan, güney dünyasının eşitsizlik, adaletsizlik ve ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Mevcut ve gelecek nesiller, BRICS’in başarısını ekonomik göstergelerdeki büyüme ve kalkınma düzeyine göre değerlendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

BRICS'e beş önerisinin ilk önerisini açıklayan Cumhurbaşkanı "Siyasi-güvenlik ve kültürel-halk temelli iki sütunu ihmal etmeden, gelecek yılki programlarımızın önceliğini ekonomik-finansal meselelere verelim ve tüm devlet kurumlarından ve özel sektörlerden, BRICS içindeki ekonomik ve ticari iş birliklerini hızlandırmalarını ve bu yapıların potansiyellerinden yararlanmalarını isteyelim" dedi.

İkinci önerisinin ise "Tek taraflı ülkelerin bağımsız ve özgürlük yanlısı ülkelere dayattığı en önemli zorluklardan biri ekonomik yaptırımlardır. Bu yasa dışı yaptırımlarla mücadele, ortak eylem ve mekanizmaların uygulanmasını gerektirir" diye konuşan

Cumhurbaşkanı üçüncü önerisinin "Dünya BRICS’i, doların gücünü azaltma ve ulusal paralarla ticaret yapma çabalarıyla tanıyor. Bu adımlar, dijital para birimlerinin kullanımı ve yeni finansal mekanizmalar ve teknolojiler için altyapı hazırlıklarıyla birlikte, BRICS'in ana hedeflerine uygundur" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın dördüncü önerisi "Kuzey ülkeleri, her zaman güney ülkelerinin yeni teknolojilere erişimini engellemiştir. Biz, bilgi paylaşımı, ortak yatırımlar ve diğer adımlarla kendimizi modern teknolojilerle donatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Beşinci önerisinde ise Pezeşkiyan, "BRICS’ten doğan kurumlardan biri olan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) güçlendirilmelidir. Yeni üyeler kabul edilerek ve sermaye artırılarak, bu bankanın üye ülkelerdeki altyapıların geliştirilmesi yönünde adımlar atması sağlanmalıdır" dedi.