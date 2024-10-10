BRICS, ABD'nin tek taraflılık politikalarına karşı koyabilir

Zebiullah Hudaiyan bugün, BRICS üyesi ülkelerin ombudsmanlarının ilk toplantısıdan önce, İRNA'nın Moskova'daki muhabiriyle yaptığı röportajda BRICS grubunun kapasiteleri hakkında değerlendirmede bulundu.

2024 yılının başından itibaren İran İslam Cumhuriyeti'nin BRICS grubuna üye olmasına işaret eden Hudaiyan “BRICS grubu, dünya nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan ve dünyada belirli bir etkiye sahip olan ülkeleri içermektedir.” hatırlatmasında bulunarak, BRICS grubunun ombudsmanlarının toplantısına, temel konular ve bu grubun üyelerinin arzu ettiği sonuçların elde edilmesi konusunda görüş teatisinin eşlik etmesi yönündeki umudunu dile getirdi.