10 Eki 2024 14:31
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News ID: 85623829
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BRICS, ABD'nin tek taraflılık politikalarına karşı koyabilir

10 Eki 2024 14:31
News ID: 85623829
BRICS, ABD'nin tek taraflılık politikalarına karşı koyabilir

Tahran, İRNA- İran Genel Denetim Kurumu Başkanı “BRICS grubuna üye ülkeler arasında farklı ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve ombudsmanlık alanlarında çok yönlü koordinasyon ve işbirliği oluşturulduğu takdirde, Amerika ve müttefiklerinin birçok yayılmacı politikasına karşı çıkılabilir.” açıklamasında bulundu.

Zebiullah Hudaiyan bugün, BRICS üyesi ülkelerin ombudsmanlarının ilk toplantısıdan önce, İRNA'nın Moskova'daki muhabiriyle yaptığı röportajda BRICS grubunun kapasiteleri hakkında değerlendirmede bulundu. 

2024 yılının başından itibaren İran İslam Cumhuriyeti'nin BRICS grubuna üye olmasına işaret eden Hudaiyan  “BRICS grubu, dünya nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan ve dünyada belirli bir etkiye sahip olan ülkeleri içermektedir.” hatırlatmasında bulunarak, BRICS grubunun ombudsmanlarının toplantısına, temel konular ve bu grubun üyelerinin arzu ettiği sonuçların elde edilmesi konusunda görüş teatisinin eşlik etmesi yönündeki umudunu dile getirdi.

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