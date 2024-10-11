11 Eki 2024 14:24
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Dr. Pezeşkiyan: İran ve Rusya arasındaki ilişki samimi ve stratejiktir / Putin: İran ile işbirliği bizim için önceliklidir

11 Eki 2024 14:24
News ID: 85624476
Dr. Pezeşkiyan: İran ve Rusya arasındaki ilişki samimi ve stratejiktir / Putin: İran ile işbirliği bizim için önceliklidir

Tahran, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkmenistan’da düzenlenen, "Zamanlar ve Medeniyetler Arası Bağlantı - Barış ve Kalkınmanın Temeli" uluslararası konferansı vesilesiyle, Rusya Devlet Başkanı ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün öğle saatlerinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusya ile olan ilişkimiz samimi ve stratejiktir" dedi.

Cumhurbaşkanı, Rus mevkidaşı ile görüşme fırsatından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. İran ve Rusya arasındaki işbirliği, iki ülke liderlerinin güçlü iradesiyle daha da hızlandırılmalıdır" dedi.

 Dr. Pezeşkiyan ayeıca İran ve Rusya'nın birbirini tamamlayan ve karşılıklı faydalı kapasiteleri olduğunu ifade ederek, "Dünya üzerindeki duruşlarımız birbirine diğerlerinden çok daha yakındır. " diye ekledi.

İran ve Rusya arasındaki stratejik ortaklık belgesinin imzalanmasının hızlandırılmasını umduğunu belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı "Rusya'daki BRICS zirvesine katılım sürecinde bu anlaşmayı sonuçlandırmayı umuyorum" dedi.

 Dr.Pezeşkiyan bölgedeki kriz durumuna da değinerek, "Siyonist rejim hiçbir uluslararası hukuki ve insani çerçeveye uymuyor ve bölgedeki durum kriz halindedir. Avrupa ülkeleri ve Amerika, bölge ülkelerinin ilişkilerinin huzur içinde devam etmesini istemiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı ise bu görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki ülke arasındaki işbirliği bizim için yüksek bir önceliğe sahiptir ve ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması çok iyi ilerliyor" dedi.

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