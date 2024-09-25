Enerji Bakanı: İran, BRICS ile enerji alanında iş birliğini geliştirmeye hazır

BRICS üyesi ülkelerin enerji bakanları toplantısına katılmak üzere Çarşamba günü Rusya’ya giden Abbas Aliabadi, Moskova’ya varışında İran’ın BRICS üyeleriyle iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için coğrafi olarak mükemmel bir konuma sahip olduğuna dikkat çekti.

Aliabadi, İran'ın bu toplantıda sanayi ve teknik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunacağını ve yenilenebilir enerji konusunda özel bir ilginin olduğunu, bu alanda kapsamlı bir programın öngörüldüğünü belirtti.

BRICS’in son derece önemli bir kurum olduğunu ve ekonomik açıdan özel bir değer ve öneme sahip olduğunu vurgulayan ve enerji sektöründeki bu toplantının önemine de değinen bakan, BRICS üyelerinin bir kısmının dünyanın büyük enerji üreticileri, diğer kısmının ise enerji tüketicileri olduğunu, bu nedenle toplantının öneminin daha da arttığını söyledi.

Bakan Aliabadi, İran’ın kuzeyde Rusya ve bu yolla Çin, güneyde ise Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bağlantı ve etkileşim içinde olduğunu hatırlatarak, bu durumun BRICS üyeleriyle enerji alanında iş birliğini güçlendirmek ve geliştirmek için İran’a özel bir konum sağladığını ifade etti.

Ayrıca, bu toplantının BRICS üyeleri arasında kapsamlı ve faydalı iş birliği fırsatı sunduğunu belirten Aliabadi, İran’ın sanayi ve teknik iş birliğini geliştirmeye yönelik öneriler sunacağını ve yenilenebilir enerjiye özel bir ilgi gösterilerek bu alanda kapsamlı bir programın planlandığını açıkladı.