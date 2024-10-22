İran İslam Cumhuriyeti ile BRICS üyesi ülkeleri arasındaki ortak işbirliği toplantısına ilişkin rapor sunan Seyyid Abbas Irakçi, "İran'ın BRICS ülkeleriyle ortak işbirliğini gözden geçirmek üzere Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'ın başkanlığında ve aralarında cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı, yol ve şehircilik, petrol, iletişim ve bilgi teknolojisi, sanayi,maden ve ticaret, ekonomik ve mali işler bakanları ve Merkez Bankası Başkanı, Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı gibi hükümetteki bazı meslektaşlarımın da katılımıyla düzenlenen toplanyıya katıldım. " dedi.
Bakanı Irakçi konuya ilişkin açıklamasının devamında "Ülkemiz ile BRICS üyeleri arasındaki sorunların ve engellerin kaldırılması, anlaşma ve ortak projelerin uygulanmasını ve ilerletilmesini hızlandıracak çözümler ayrıntılı olarak ele alındı." ifadesine dikkat çekti.
"BRICS, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında çok taraflılığı güçlendirmek için özel ve önemli bir fırsattır" diyen Irakçi "Ülkemiz sayısız ekonomik ve jeopolitik kapasiteden yararlanarak bu grubun tüm üyeleri için güvenilir ve stratejik bir ortak olabilir." ifadesinin de altını çizdi.
Irakçi: BRICS, İran'ın dış politikasında çok taraflılığı güçlendirmek için önemli bir fırsat
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, BRICS'i İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında çok taraflılığı güçlendirmek için özel ve önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti ile BRICS üyesi ülkeleri arasındaki ortak işbirliği toplantısına ilişkin rapor sunan Seyyid Abbas Irakçi, "İran'ın BRICS ülkeleriyle ortak işbirliğini gözden geçirmek üzere Cumhurbaşkanı Dr. Pezeşkiyan'ın başkanlığında ve aralarında cumhurbaşkanlığı ofisi başkanı, yol ve şehircilik, petrol, iletişim ve bilgi teknolojisi, sanayi,maden ve ticaret, ekonomik ve mali işler bakanları ve Merkez Bankası Başkanı, Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı gibi hükümetteki bazı meslektaşlarımın da katılımıyla düzenlenen toplanyıya katıldım. " dedi.
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