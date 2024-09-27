Erakçi: İran, Lübnan'da kapsamlı bir savaşa kesinlikle kayıtsız kalmayacak

New York, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'da kapsamlı bir savaşa asla kayıtsız kalmayacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, perşembe günü (yerel saatle) New York'ta Birleşmiş Milletler'deki BRICS üyesi 10 ülkenin dışişleri bakanları toplantısında, İran'ın geçen yıldan bu yana BRICS faaliyetlerinde ciddi ve aktif bir şekilde yer aldığını belirterek, üyeler arasında ticarette ulusal para birimlerinin kullanımı gibi konularda daha fazla iş birliği çağrısında bulundu ve enerji arzı ve talebi güvenliği alanında iş birliği yapılmasını istedi.

Erakçi ayrıca, son 12 ayda işgalci Siyonist rejimin suçlarına son vermekte küresel toplumun yetersiz ve başarısız kaldığına dikkat çekti ve Gazze ile Lübnan'daki mevcut durumu uyarıcı olarak değerlendirdi.

O, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'da kapsamlı bir savaşa kesinlikle kayıtsız kalmayacağını vurguladı.