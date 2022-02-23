Çin: Viyana müzakerelerinde siyasi karar verme zamanı gelmiştir

4+1 grubu ve Amerika arasındaki toplantı sonrası IRNA’ya açıklamada bulunan Kuan, görüşmelerin ileriye dönük olarak devam ettiğini söyledi.

İran müzakere heyet başkanı Ali Bageri’nin Tahran’a yapacağı kısa süreli ziyarete değinen Kuan, ‘’ Bu ziyaretin müzakerelerin ilerlemesinin bir işareti olduğuna inanıyorum ve umarım kendisi döndüğünde daha fazla ilerleme sağlanır.’’ Dedi.

Bageri bu akşam istişarelerde bulunmak üzere kısa süreliğine Tahran’a geldi. İran’ın uzmanlar heyeti Viyana’da istişarelerine devam etmektedir.

Viyana’da İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması için cereyan eden müzakerelerin başarısı veya başarısızlığı batılı ülkelerin alacakları bazı siyasi kararlara bağlıdır. Batılı ülkeler almaları gereken kararları alması durumunda kalan birkaç konu kısa sürede ve birkaç gün içinde alınabilir ve nihai sonuca ulaşılabilir.

Bageri geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Haftalarca sıkı müzakereler sonrası her zamandan daha fazla anlaşmaya yakınlaşmış bulunuyoruz fakat her şey için anlaşmaya varılmadan hiçbir şey için anlaşılmış sayılmayız.’’ dedi.

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2012