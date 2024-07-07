Erdoğan Suriye ile ilişkileri normalleştirme arzusunu yeniden ifade etti

El Cezire'de yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konu ile ilgili olarak "Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Irak'ın arabuluculuğuna değinen Erdoğan "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin olası bir görüşme için devrede olduğunu belirten Erdoğan, "Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir," dedi.

Açıklamalarının başka bir bölümünde Gazze savaşı ve İsrail rejimi ile Hizbullah arasındaki gerilim hakkında da konuşan Erdoğan, "İsrail, bölgede çatışmayı genişletme niyetinden vazgeçmeli ve özellikle Amerika olmak üzere Batılı ülkeler Tel Aviv'e verdiği desteği sonlandırmalı." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Cuma günü (5 Temmuz) de bu ülkenin Şam ile ilişkileri onarma arzusundan bahsetmiş ve Ankara'nın Suriye'ye daima dostluk elini uzattığını ve bunu sürdüreceğini vurgulamıştı.

Suriye hükümeti defalarca Türkiye'nin kuzey Suriye'den çekilmesinin Ankara ile ilişkilerin normalleşmesi için bir ön koşul olduğunu ve bu işgal devam ettiği sürece normalleşmeden söz edilemeyeceğini belirtmişti.