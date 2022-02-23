İran’ın Viyana müzakere heyet başkanı Tahran’da istişarelerde bulunacak

Bageri’nin Tahran ziyareti müzakere çerçevesindeki normal istişarelerdendir ve bu hafta 3 Avrupa ülkesinin müzakerecileri de bazı istişareler için başkentlerine gitti.

Bageri’nin Tahran’da bulunduğu sürede İran uzmanlar heyeti Viyana’da istişarelerine devam edecektir.

Diğer taraftan gelen haberler ABD heyetinin bulunduğu İmperial hotelinin önünde de bugün her zamandan farklı hareketlilik yaşanmaktadır ve hotelin önünde ABD elçiliğinin araçlarının yanı sıra polis araçlarında da artış gözlenmektedir.

Viyana’da İran aleyhindeki ambargoların kaldırılması için cereyan eden müzakerelerin başarısı veya başarısızlığı batılı ülkelerin alacakları bazı siyasi kararlara bağlıdır. Batılı ülkeler almaları gereken kararları alması durumunda kalan birkaç konu kısa sürede ve birkaç gün içinde alınabilir ve nihai sonuca ulaşılabilir.

Bageri geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Haftalarca sıkı müzakereler sonrası her zamandan daha fazla anlaşmaya yakınlaşmış bulunuyoruz fakat her şey için anlaşmaya varılmadan hiçbir şey için anlaşılmış sayılmayız.’’ dedi.

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2012