Emir Abdullahiyan: Viyana müzakereleri hassas ve önemli bir aşamadadır

Tahran’da temaslarda bulunan Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Emir Ebdullahiyan, şu ana kadar Amerikan tarafından genel olarak olumlu sözler ve mesajlar duyduklarını belirterek buna rağmen ABD’nin iyiniyetini ispatlamak için hiçbir fiili eyleme teşebbüs etmediğini belirterek, Viyana müzakerelerinin hassas ve önemli aşamada olduğunu söyledi.

Viyana’da az fakat önemli konuların kaldığını ifade eden Emir Abdullahiyan, kendisinin Münih Güvenlkik Konferansı esnasında ve İran müzakere heyeti Başkanı Ali Bageri’nin de Viyana’da diplomatik temaslarında müzakerelerde İran’ın kırmızı çizgilerinden geçmeyeceğini ilan ettiklerini söyledi.

Emir Abdullahiyan, her müzakerenin gereğinin yararlı olduğunu ve İran milleti için bir menfaat olması durumuna vurgu yaparak, İran ve 4+1 grubu arasında direkt müzakerelerin devam ettiğini ve AB temsilcisi Enrike Mora vasıtası ile de ABD ile gayrı resmi mesajların mübadelesinin yapıldığını belirtti.

Amerikalılardan direkt görüşmeler yapılmasına dair bir çok mesaj alındığını ifade eden Emir Abdullahiyan, ‘’ Bizim için önemli olan bu görüşmelerde nasıl bir yarar olacağıdır, acaba şu ana kadar olan müzakerelerden daha farklı bir gelecek olacak veya bugünkü durumdan daha fazla getirisi olacağıdır.’’ Dedi.

Total olarak Viyana müzakerelerine iyimser olduklarını ifade eden Emir Abdullahiyan, kalan az ve hassas konuların Batılı ülkelerin gerçekçi bakışı ile gelecek günlerde sonuçlanması temennisinde bulundu.

Emir Abdullahiyan Ukrayna gelişmeleri ile ilgili memnun olmadıklarını belirterek, ‘’ ABD ve NATO’nun tahrik edici davranışları Ukrayna krizini alevlendirmektedir ve bize göre ABD ve NATO müdahalesi Rusya ve Ukrayna durumuna yardımcı olmayacaktır.’’ Dedi.



Emir Abdullahiyan, İran ve Umman ilişkilerinin Sonaylarda gelişmesine rağmen mevcut potansiyeller göz önünde alınarak ilişkilerin yetersiz olduğunu belirtti ve tarafların ilişkilerin düzeyini arttırma konusunda anlaştığını belirtti.

Yakın gelecekte iki ülke liderlerinin görüşme imkanın sağlanması temennisinde bulunan Emir Abdullahiyan, Umman Sultanı’nın Cumhurbaşkanı Reyisi’yi ülkesine davet ettiğini ve bu davetin ilk fırsatta icabet edileceğini söyledi.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.



KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

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