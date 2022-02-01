ABD, Umman Pride tankeri aleyhine uyguladığı ambargoya son verdi

ABD Hazine Bakanlığı Temmuz 2021’de Kiberya Bayrağı ile faaliyet gösteren bu tanker aleyhinde İran aleyhine uygulanan ambargoları çiğnediği iddiası ile ambargo uyguladı.

Bu tankerin serbest bırakılması ABD’nin İran aleyhine uygulanan ambargoları için Viyana’da katıldığı nükleer müzakereler denk gelmektedir.

ABD, Trump yönetimi döneminde uluslararası kurallara aykırı olarak nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran aleyhine eşi görülmemiş ambargolar uyguladığını duyurdu.

Bu ve buna benzer olaylar İran’ın ABD’ye güvenini derinden sarstı ve bu davranışlar hatta korona döneminde şiddetlenerek devam etti.

ABD’nin bu davranışlarından dolayı, İran Viyana müzakerelerinde sürekli ABD’nin anlaşmaya tam olarak bağlı kalma garantisi istemeye sevk etmiştir.

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