Reuters: İran tankeri Venezuela'da 2 milyon varil gaz kondensatını tahliye edecek

Bbir petrol şirketi ve tanker takip servislerinden alınan belgelere göre, yaklaşık 2 milyon varil gaz kondensatı taşıyan İran'a ait bir süper tanker, bu hafta Venezuela devlet petrol şirketinin (Petroleus di Venezuela) limanında yükünü boşaltmaya başladı.

Petroleus de Venezuela ve Ulusal İran Petrol Şirketi (NIOC), İran gaz kondensatını Venezuela petrol şirketi ağır ham petrolü ile değiştirmek için geçen yılın ikinci yarısında bir takas anlaşması başlattı. Anlaşmanın, Venezuela'nın nakliye ve ihracat için kondensat da dahil olmak üzere seyrelticilere ihtiyaç duyan petrol üretimini sürdürmenin anahtarı olduğu söyleniyor.

Geçen yıl, ABD yaptırımlarına maruz kalan iki devlete ait şirket, çoğunlukla İran bayraklı gemiler tarafından sevk edilen 5.55 milyon varil ağır ham petrol ile yaklaşık 4.82 milyon varil gaz yoğuşması ticareti yaptı.

İki ülke ayrıca İran benzinini Venezuela jet yakıtı ile takas etmeyi kabul etti ve bu da Venezuela'daki yakıt kıtlığının azalmasına yardımcı oldu.

Reuters haber ajansının eriştiği Petroleus de Venezuela'nın ithalat ve ihracat takvimine göre, İran Ulusal Petrol Tanker Şirketi'ne ait Starla adlı ham petrol taşıyan gemi, Cuma günü Venezuela sularına girdi.

TankerTrackers internet sitesine göre ise Aralık ayında İran'ın Tombak limanından ayrılmadan önce vericisini kapatan gemi, Pazartesi günü Venezuela Petroleus römorkörleri tarafından Jose limanına doğru yola çıktı.

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