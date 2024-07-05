Enerji ihracatının artmasıyla döviz gelirlerinde %275 artış

Seyyid Ali Murtazavi, bugün İRNA'ya verdiği özel röportajda, şehit Reisi hükümetinin, yaptırımların artmasıyla ilgili zorluklara rağmen, enerji sektöründe ülkenin dış ticaretini geliştirme konusunda önemli adımlar attığını belirterek, hükümetin stratejik çabaları, İran'ın ham petrol ihracatında, ihracatın %300 artmasında, gaz ihracatının %30 artmasında ve LPG ihracatının %100 artmasında önemli değişimlere zemin hazırladığını ve bu ihracat artışının ham petrol ve kondensat ihracatından elde edilen döviz gelirlerinde %275'lik bir artışı sağladığını ifade etti.

Ekonomi politikası uzmanı, şehit Reisi hükümetinin İran'ın petrol ve gaz ticaretinde gerçekleştirdiği değişikliklere ilişkin olarak, enerji sektöründe dış ticaretin geliştirilmesi konusunda önemli adımlar attığını da dikkat çekerek " Hükümetin enerji ticaretini yeniden tasarlama çabaları, petrol üretiminin artırılması, yeni pazarların bulunması, enerji ihracatının çeşitlendirilmesi ve yabancı yatırımların çekilmesi sonuç vermiştir ve bu da İran'ın ham petrol ihracatında ve döviz rezervlerinde önemli artışlara zemin hazırlamıştır." dedi.

Murtazavi, enerji ticaretindeki büyümenin ülke ekonomisi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve hükümetin yatırım dostu politikalarının yatırımcılar arasında güven oluşturduğunu belirtirken, İran'ın enerji sektörünün geleceğinin parlak olduğunu ve on üçüncü hükümetin çabalarının, önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir ekonomik büyümenin temellerini attığını ifade etti.

Murtazavi, on üçüncü hükümetin enerji ticaretini yeniden tasarlamadaki başarısının, ham petrol ve kondensat satışından elde edilen dövizin önemli ölçüde arttığını vurgulayarak "Bu artış, hükümetin yabancı yatırımcıları çekme çabalarının doğrudan bir sonucu olup, petrol ve gaz endüstrisinde rekor yabancı yatırımlara yol açmıştır. Bu sektör, 1402 yılında beş buçuk milyar dolarlık benzeri görülmemiş yabancı yatırımla son 17 yılın yabancı yatırım rekorunu kırmıştır." ifadelerini kullandı.

Ekonomi politika uzmanı, on üçüncü hükümetin enerji ticaretini yeniden tasarlama konusundaki yaklaşımının çok yönlü olduğunu ve temel stratejilerden birinin İran ve komşuları arasındaki gaz ticaretine odaklanmak olduğunu belirterek "Enerji ihracatının çeşitlendirilmesi için hükümet, gaz ve LPG ihracatını artırmaya çalışmıştır." dedi.

Murtazavi ayrıca, Güney Pars gaz sahasının 11. fazının geliştirilmesinin, hükümetin iç kaynaklar ve yerel katılım ile gerçekleştirdiği stratejik çabalardan biri olduğunu ifade ederken " On üçüncü hükümetin petrol ve gaz endüstrisinde yabancı yatırım çekme konusundaki başarısı, hükümetin aktif enerji diplomasisini, garantili pazarlarla yabancı yatırımcı çekme konusundaki odaklanmasını göstermektedir." dedi.