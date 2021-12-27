Maduro: Ayetullah Hamanei'nin bilgeliği ve liderliğinden etkileniyorum

Nicolas Maduro, Pazar gecesi Al-Mayadin Arapça televizyonuna verdiği özel röportajda, 'Ayetullah Hamanei'den çok etkileniyorum ve İran'a her gittiğimde onunla konuşmayı seviyorum. Ayetullah Hamaney bilge ve çok akıllı bir lider, bu yüzden Tahran'a yapacağım ziyarette onunla tekrar görüşmeyi ve konuşmayı umuyorum' diye konuştu.

İran'ın eski cumhurbaşkanlarının cumhurbaşkanlığı döneminde ve Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde İran ile her zaman iyi bir ilişkiye sahip olduklarını dile getiren Maduro, 'Sayın Reisi ile bir dizi yeni plan üzerinde anlaştık. İki ülkenin ortak komitesi, İran ve Venezuela arasında ağ oluşturma ve işbirliği de dahil olmak üzere bu yeni projeler üzerinde çalışıyor. Yakında İran Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Tahran'a gideceğim ve bu ziyaret sırasında her alanda ve farklı düzeylerde işbirliğini ve iki bağımsız ülke ve dirençli ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için yeni anlaşmalar ve belgeler imzalayacağız' diye açıkladı.

Şehit Süleymani

Şehit Süleymani'yi terörle mücadelede bir kahraman olarak nitelendiren Maduro, 'General Süleymani'yi tanıdığım için çok şanslıydım. Mart-Nisan 2019 arasında Venezuela'yı ziyaret etti ve konuştuk. Venezuela'nın iki aydır kapalı olan elektrik sistemine Batılı ve emperyalist saldırılarla dolu bir krizin ortasındaydık. Konuştuk ve onunla konuştuğumuz her şey yapıldı. General Süleymani hayat hakkında neşeli ve iyimserdi ve onunla tanıştığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu adam terörle ve halka ve direniş eksenine saldıran kana susamış terörist suçlularla mücadele etti.

Venezuela'da sürdürülebilir bir ekonominin canlanma sürecine tanık olduklarını dile getiren Maduro, 'Üretken ekonominin, yani reel ekonominin ve bütün bir ülkenin kollektif çabasının canlandırılması üzerine kurulu sürekli bir çalışmadayız. Bu yıl, ekonomik savaşın başlamasından, yani ABD emperyalizminin cezai yaptırımlarının başlamasından bu yana ilk kez ekonomik büyüme kaydettik. Üretimde büyümeyi yakalayan bir ekonomidır. Gıda, mal ve hizmetler gibi alanlarda Venezuela'nın endüstrisi büyüyor ve ülkenin ticareti ve iç pazarı ve ayakları üzerinde duran insanların ve ailelerinin ekonomik faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan her şey büyüyor' değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela-Filistin ilişkisi

Venezuelalı parti ve grupların Filistin ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile iyi ilişkileri olduğuna değinen Maduro, 'Filistin için en iyisini diliyoruz. Filistin ile işbirliği anlaşmaları iyi gidiyor. Filistin için gerçekten daha fazlasını yapmak istiyoruz. Dünya halklarına ve yöneticilerine, tüm Arap yöneticilerine ve İslam dünyasına Filistin'i yalnız bırakmama çağrısında bulunuyoruz ve Filistin, Arap yöneticilerin ve İslam dünyasının cesaret ve kararlılıkla desteklenmesini hak ediyor' ifadesini kullandı.

Suriye devletini savunma

Suriye'yi bakanlığından beri iyi tanıdığını kaydeden Maduro, 'Hugo Çavez ile birlikte Suriye'nin Suwayda şehrine yakın bir yere seyahat ettim. Burada Venezuela'da büyük bir Suriyeli topluluğumuz var. Venezuela'nın tüm şehirlerinde yaşayan bir milyona yakın Suriyeli var ve biz Suriye'yi çok seviyoruz' diye ekledi.

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