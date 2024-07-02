İran ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2.3 milyar dolara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2.3 milyar dolara çıktı.

İran ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen yılın ilk 5 ayında 2 milyar 189 milyon dolardı.

Bu rapora göre, Türkiye'nin İran'a ihracatı 2024 yılı Ocak-Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyar 340 milyon dolara ulaştı.

Türkiye, 2023'ün Ocak-Mayıs aylarında İran'a 1 milyar 151 milyon dolarlık ihracat yapmıştı. Bu ülkenin İran'dan yaptığı ithalat ise, 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azalarak, 1 milyar 38 milyon dolardan, 960 milyon dolar oldu.

Rapora göre Türkiye, bu yılın Mayıs ayında İran'a 285 milyon dolarlık mal ihraç ederken, İran'dan da 262 milyon dolarlık mal ithal etmiştir. Türkiye'nin Mayıs ayında İran'a ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ülkenin İran'dan ithalatı da yüzde 20 artmış durumda.

Türkiye, 2023 yılı Mayıs ayında İran'a 249 milyon dolarlık ihracat yaparken İran'dan da 217 milyon dolar değerinde mal ithal etmişti.