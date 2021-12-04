Tahran ve Karakas arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Venezuela ilişkilerini stratejik olarak nitelendirerek, 'Yeni İran hükümetinde iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler artırılmalıdır. İran ve Venezuela'nın yüksek kapasitesi mevcuttur. Tahran ile Karakas arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, özellikle ticari ve ekonomik konularda bir zorunluluktur' diye belirtti.

Venezuela halkının ve hükümetinin bağımsızlık, adaletseverlik ve emperyalizme karşı verdiği mücadeleye işaret eden Reisi, 'Emperyalizm ve ABD'nin Venezuela halkı ile devletine karşı uyguladığı yaptırımların sebebi budur' diye belirtti.

Bu telefon görüşmesinin ilişkilerin gelişmesi ve artması için bir dönüm noktası olabileceğini dile getiren Reisi, Venezuela'da seçimlerin başarıyla yapılmasını kutladı.

İran ve Venezuela'nın OPEC'teki konumuna değinen Reisi, 'İki ülke arasındaki petrol işbirliği yeni bir biçim almalı ve rafinaj ve petrokimya kaynakları alanında daha büyük adımlar atmalıyız. Bu anlaşmaların eksiksiz uygulanması ve yeni anlaşmalara zemin hazırlanması gerekiyor' diye ekledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, Venezuela'daki seçimlere atıfta bulunarak, 'Emperyalizmin bize dayattığı tehdit ve saldırılara rağmen, halkımızın çabalarıyla iç barışı korumayı başardık' dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dinamizm yaratılması gerektiğini vurgulayan Maduro, iki ülke arasındaki ortak komisyon toplantılarının olumlu sonuçlarına değindi.

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