Erdoğan: Dostluk elimizi Suriye'ye daima uzattık ve uzatırız

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay zirvesinden dönüşünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin komşusu Suriye'ye dost elini uzattığını ve bu çabayı sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile adil ve kapsamlı bir şekilde yeni bir sosyal sözleşme temelinde iş birliği yapmak için yanında olduğunu belirtti.

Kazakistan'da Şanghay zirvesine katılmak üzere yaptığı ziyaretten dönerken uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan zirve ve zirvede gerçekleştirdiği ikili görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye değinen Erdoğan, "Putin ile birlikte Beşar Esad'a (Suriye Cumhurbaşkanı) bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir." dedi.

Türkiye'nin bölgede bir terör örgütü kurulmasına izin vermediğini ve vermeyeceğini belirten Erdoğan, Suriye'de hakim olacak barış ortamının milyonlarca Suriyelinin ülkelerine dönmesi için gerekli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Kayseri ilinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak, "Bazı kimselerin hoş olmayan bir olayı kaos yaratmak için kullanmasına ve bundan yararlanmalarına izin vermeyeceğiz. Bu konuda Türkiye hükümeti görevlerini yerine getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki iç meselelerle ilgili olarak da, "Türkiye'de kimsenin kendisini yürütme, yargı ve hükümet yerine koymasına izin vermeyiz." diye ekledi.

Geçtiğimiz Pazar gecesi, beş yaşındaki bir kız çocuğuna Suriye uyruklu bir gencin taciz etmesine dair bir videonun yayımlanmasının ardından Kayseri'de huzursuzluklar çıktı ve bir grup Türk vatandaşı Suriyeli mültecilerin evlerine, dükkanlarına ve araçlarına saldırdı.

El-Cezire'nin bildirdiğine göre, bu video sosyal medyada yayıldıktan sonra mülteciler aleyhine yalan ve kışkırtıcı haberlerin yayımlanmasıyla eş zamanlı olarak, onlarca genç Türk, Kayseri'deki Suriyeli vatandaşların mülklerine saldırdı. Yayınlanan videolarda, gençlerin dükkanları ateşe verdiği, arabalara saldırdığı, evlere taş attığı ve Suriyeli mültecilerin evlerinin camlarını kırdığı görülüyor.