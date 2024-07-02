İran cumhurbaşkanı adayları arasından yapılan münazarada neler tartışıldı?

İran’da yaklaşık 15 yıl ardından sonra iki cumhurbaşkanı adayı arasında münazara gerçekleştirildi. Seçimlerde ikinci tura kalan cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan ve Said Celili dün akşam canlı yayında kozlarını palaştı.

İkinci turda ilk münazaralarını gerçekleştiren adaylar verdiği vaatlerde siyasi ve kültürel programlarını anlatırken birbirlerini eleştirdiler.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine halkın katılımının düşük olması, halkın doğru yolla itiraz etmesi ve itiraz edenlerle nasıl başa çıkılması, internetin hızı ve VPN satışı, FATF ve nükleer anlaşma iki adayın ilk münazarada ele aldığı konulardı.

Adaylar arasında yapılan münazaradan satır başları şöyle:

Mesut Pezeşkiyan:

- Konuşuyoruz ama pratikte birşey yapmıyoruz. Kolayca söz veriyor ancak yerine getirmiyoruz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız.

- Yöneticilerin yüzde 99'u program kanununun ne anlama geldiğini bilmiyor.

- Kafeste yaşayıp dünyayla iletişim kurmadan yaşayamayız

- ABD’de de sosyal medya sınırlıdır, bazı içerikler kaldırılıyor.

- Acil bir durum olmadığı halde sosyal medya ağları neden yasaklanıyor?

Said Celili:

- Planlarımdan biri ülke yönetiminde halkın katılımının her geçen gün daha ciddi ve etkili olabilmesidir.

- Ehl-i Sünnet'in haklarına gelince; Bana oy verseler de vermeseler de Sünnilerin, hükümetin yerine getirmesi gereken hakları var. Seçimler sırasında milletin haklarıyla ticaret yapmak çok kötü. - Uzay endüstrisini daha geliştirilmeli. Aya sonda gönderen altıncı ülke olacağız.

- Bugünün kanunu yüzde 8 büyüme sağlamamız gerektiğini söylüyor; bugün bunu gerçekleştirmeliyiz.