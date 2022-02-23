Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman Dışişleri Bakanı'nı kabulü

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanlığı binasında Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed Al-Busaidi'nı kabul etti. Kameraman: Muhammed Babayi
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