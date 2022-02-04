İnayeti: Gelecek aylardan İran ve komşuları arasındaki ortak komisyonlar düzenlenecektir

İnayeti, IRNA’ya yaptığı açıklamada, 13 hükümetin sloganının komşulara öncelik olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin hükümetinin bu temelde komşularla işbirliği için bir çerçeve belirttiğini ifade etti.

Komşularla ekonomik, siyasi, yatırım, ulaştırma, mali işbirliği, kültürel ve sosyal ilişkilerin siyasi ilişkilerle paralele şekillendiğini ifade eden İnayeti, bu alanda bir çok potansiyel mevcut olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ve Yardımcısının bu yöndeki ziyaretlerine değinen, Bakan Yardımcısı Bageri’nin şu ana kadar 4 Fars Körfezi ülkesii ziyaret ettiğini ve Bakan Emir Abdullahiyan’ın da Umman ve Katar’ı ziyaret ettiğini ve faaliyetinin ilk gününde de Irak’ı ziyaret ettiğini söyledi.

İnayeti gelecek aylarda İran ve komşuları arasındaki ekonomik komisyonların faaliyete başlayacğını belirterek bu şekilde ilişkilerin gelişmesine şahit olmayı temenni etti.

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2012