Umman ve Katar ziyareti Reisi Hükümeti'nin komşuluk politikasını güçlendirmek içindir

Umman'a yaptığı ziyaretin ayrıntılarını açıklayan Emir Abdullahiyan, Salı sabahı Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere yaptığı açıklamda, hem Umman Başbakanı hem de mevkidaşı ile bazı ikili meseleleri görüştüğünü ve ikili siyasi işbirliğine yönelik bazı ortak konularda istişareler yapıldığını söyledi.

Ekonomik alanda, koronanın kontrolü nedeniyle iki ülke arasındaki tekne ticaretinin yeniden başlatılması konusunun odak noktası olduğunu ve Umman tarafının da bu konuyu takip etmeye söz verdiğini dile getiren Emir Abdullahiyan, 'İran İslam Cumhuriyeti'ndeki Çabahar limanına yapılacak yatırım da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak yatırım hakkında da görüştük. İki ülke vatandaşlarının iş ve kamusal faaliyetlerde bulunma sorunlarından biri, İran Hava ve Umman Havayolları seferlerinin yeniden başlaması olduğunu ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması konusunda mutabık kalındığını söylemem gerekiyor' değerlendirmesinde bulundu.

Yemen, Afganistan ve Filistin meselesi gibi bölgesel meseleleri ve uluslararası düzeyde nükleer müzakereler ve Viyana'daki yaptırımların kaldırılması müzakereleri ile ilgili istişarelerde bulunduklarına değinen Emir Abdullahiyan, 'Bildiğiniz gibi geçmişte Umman bu müzakerelerin Nükleer Anlaşma şeklinde sonuçlanmasında hem çok taraflı düzeyde hem de bazı Batılı taraflarla ilgili olarak rol oynadı ve Umman, bu müzakerelerin tekrar sonuçlanması için çalışıyor' diye konuştu.

Ummanlıların samimi niyetleri olduğunu ve müzakere masasının iyi bir anlaşmaya varmasına yardımcı olmak için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydeden Emir Abdullahiyan, Katar ziyaretinin amaçlarını da aktararak, 'Katar'da önce Emir'le sonra da meslektaşımla görüşeceğim ve doğal olarak bu ülkede ikili, bölgesel ve uluslararası bazı meseleler bizi ilgilendiriyor' diye ekledi.

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