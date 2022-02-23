İran Dışişleri Bakanı, Umman Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan , Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile görüştü.

Görüşmenin ardından tarafların bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Bu toplantı, Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur müzakerelerin yanı sıra düzenleniyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Viyana Nükleer Müzakerelerdeki İran heyetinin başkanı Ali Bakıri Keni liderliğindeki İranlı müzakereciler P4+1' temsilcileriyle müzakerelerine devam ediyor.