Çin: Viyana görüşmelerinin son aşamasındayız

Salı gecesi Coburg Oteli'nden ayrılan Wang Quan, İRNA muhabirinin sorusuna yanıt olarak, Çin'in farklılıkları en aza indirmek için büyük çaba sarf ettiğini ve bunu yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta başladı ve en uzun müzakere turlarından biri. Delegasyonların büyük çoğunluğu, müzakerelerin nihai bir aşamaya ulaştığını ve nihai bir anlaşmanın mevcut olduğunu kabul ediyor.

AB'nin Viyana müzakerecisi Enrique Mora, daha önce twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin kritik bir dönemeçte olduğunu ve on aylık müzakerelerin ardından sona yaklaşıldığını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Ali Bakıri, bu kapsamda dün (Salı) görüşmelerin koordinatörü Enrique Mora ile bir araya geldi.

Rusya'nın başmüzakerecisi Mihail Ulyanov da twitter hesabından üç Avrupa ülkesinin delegasyon başkanlarıyla "ciddi ve faydalı" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ulyanov ayrıca, "Geri kalan sorunları çözmenin olası yollarını ve araçlarını tartıştık. Müzakerelere katılan diğer tüm katılımcılar arasında farklı formatlarda benzer toplantılar yapılıyor' diye belirtti.

Yine Viyana'daki yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereler sırasında Pazartesi ve Salı günleri ülkelerin müzakerecileri arasında başka ikili görüşmeler de yapıldı.

Çin'in Viyana'daki başmüzakerecisi Wang Quan'a göre, müzakereler son aşamalarda ve nihai bir anlaşmaya olan mesafe sadece küçük bir adım kadardır.

Müzakereler artık sadece Batılı partilerin siyasi kararlarının müzakerelerin başarısını veya başarısızlığını belirleyebileceği bir noktaya geldi. Batılı taraflar gerekli kararları alırsa, kalan birkaç mesele çözülebilir ve nihai bir anlaşmaya varılabilir.

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