Mora: Viyana görüşmelerindeki kilit meselelerin çözülmesi gerekiyor

Viyana müzakerelerinin koordinatörü Enrique Mora Salı günü yayınladığı tweette müzakerelerin "kritik bir anda olduğunu ve on aylık müzakerelerin ardından sona yaklaşıldığını" söyledi.

Mora, "Nihai sonuç hala belirsiz. Tüm delegasyonlar tamamen konuya dahildir ve Coburg'da çalışmalar devam ediyor" diye ekledi.

Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 27 Aralık'ta başladı ve en uzun müzakere turlarından biri. Delegasyonların büyük çoğunluğu, müzakerelerin nihai bir aşamaya ulaştığını ve nihai bir anlaşmanın mevcut olduğunu kabul ediyor.

Görüşmeler şu anda başarısının veya başarısızlığının yalnızca Batılı partilerin siyasi kararlarına bağlı olduğu bir durumda. Batılı taraflar bildikleri şekilde gerekli kararları alırlarsa, kalan sorunlar birkaç gün içinde çözülebilir ve nihai bir anlaşmaya varılabilir.

İran heyeti, ilke ve talimatlara dayanarak, kalan konulara ilişkin net öneri ve taleplerini masaya yatırdı ve şimdi top Batı taraflarının sahasında.

İran'ın başmüzakerecisi Ali Bakıri geçen hafta twitterdaki mesajında, "Haftalarca süren yoğun müzakerelerin ardından, bir anlaşmaya her zamankinden daha fazla yaklaştık, ancak her şey kararlaştırılana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmamıştır demektir" dedi.

Bakıri, ''Bu hedefe ulaşmak için gerçekçilik, gerekenden fazla istekte bulunmaktan kaçınmak ve son dört yılın tecrübesine dikkat etmek gerekiyor. Müzakere taraflarımızın karar verme zamanı geldi" diye ekledi.

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