İslami Şura Meclisi'nden Viyana'daki anlaşma için 6 şart

Bugün yapılan halka açık oturumda, 250 milletvekilinin Cumhurbaşkanı'na hitaben bildirisi okundu.

Bildirinin metni şu şekildedir:

'İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Reisi

İran'ın İran milletine yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakereleri kritik bir noktaya ulaştı. Biz aziz ve başı dik İran halkının temsilcileri olarak sizin ve müzakere heyetinin aktif ve saygın diplomasisinden dolayı size teşekkür etmekle birlikte aşağıdaki konuların dikkate alınmasını talep ediyoruz:

: 1- Amerika Birleşik Devletleri'nin zalim ve terörist devleti ile ABD'nin zayıf ve mütevazı devamı, yani üç Avrupa ülkesi, son sekiz yılda hiçbir taahhüde bağlı kalmadıklarını ve hiçbir yola başvurmadıklarını göstermilerdir. Geçmiş tecrübelerden ders almalı ve gerekli teminatları almadan İran milletinin menfaatlerinin kırmızı çizgileri dikkate alınmadan taahhütlerine uymayan bu taraflarla herhangi bir anlaşma yapmamalıyız.

2. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı sözleşmesini çiğneyen diğer ülkelerin terörist hükümeti, Nükleer Anlaşma'dan ayrılmamalarını sağlamalıdır.

3. ABD rejimi ve diğer Nükleer Anlaşma ülkeleri tetik mekanizmasını kullanmama taahhüdünde bulunmalıdır.

4. ABD rejimi ve üç Avrupa ülkesi, nükleer, terörizm, füze ve insan hakları gibi sahte bahanelerle İran halkına yönelik yaptırımları kaldırma sözü vermelidir.

5. Yürütme organında, Amerika Birleşik Devletleri ve Nükleer Anlaşma'daki diğer taahhütlerini ifa etmeyen ülkeler, öncelikle yaptırımlar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve İran'ı doğruladıktan sonra yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

6- İslami Şura Meclisi Stratejik Eylem Yasası'nın 7. maddesine göre İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, başta petrol ve bankacılık yaptırımları olmak üzere yaptırımların kaldırılması ve Batı'nın yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda İslami Şura Meclisi'ne rapor vermekle yükümlüdür.

Meclis onaylanırsa, nükleer sorunu azaltmak için adımlar atabilir'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish