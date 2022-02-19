Almanya Başbakanı: Viyana görüşmelerinde anlaşmaya varma fırsatı var

Alman yetkili aynı zamanda tehditkar ve yapıcı olmayan bir tonda da iddiada bulunarak, 'Ancak yakında bir anlaşmaya varamazsak, müzakerelerin başarısız olma riski var' diye belirtti.

Diplomasideki rolü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği'ne övgüde bulunan Schultz, Viyana görüşmelerinin Avrupa'nın dış politikadaki performansının bir örneği olduğunu savundu.

Olaf Schultz, İran'ın uranyum zenginleştirme sürecini sürdürdüğü ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun gözetim faaliyetlerini askıya aldığı sürece bunun kabul edilemez olacağını da iddia etti.

İsrail'in nükleer cephaneliğine yönelik bölgesel ve küresel tehditlere değinmeyen Schultz, "Nükleer silahlı bir İran bizim için kabul edilemez çünkü İsrail'in güvenliğini müzakere edilemez olarak görüyoruz" dedi.

Ukrayna konusunda da Schultz, Ukrayna krizine ilişkin diplomasinin başarısız olmadığını ve krizden çıkış yolu bulmak için müzakerelere devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Alman yetkili, "Bu görüşme, biz Ukrayna'daki krizle karşı karşıyayken yapılıyor. Rusya, ABD'nin teklifine henüz net bir yanıt vermedi. Salı günü Putin ile yaptığım görüşmede, kendisine Ukrayna'nın herhangi bir işgalinin maliyetli olduğunu hatırlattım. Diplomasi bu yönde başarısız olmadı; Rusya ve ABD'nin Ukrayna konusunda ikili ilişkileri var. Rusya ve Ukrayna, Minsk anlaşmasının uygulanması konusunda hemfikir. Bu sorunun bir gecede çözülebileceği yanılsamasına sahip değilim; Müzakere etmezsek bu krizi durduramayız' diye ekledi.

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