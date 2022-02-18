Emir Abdullahiyan, Münih Güvenlik Konferansına katılıyor

Tahran’dan Münihe’e hareket eden Emir Abdullahiyan, konferans esnasında çeşitli temaslarda bulunacak ve İran’ın görüşlerini aktaracaktır.

Güvenlik politikalarının Davos’u sayılan Münih Güvenlik Konferansı bugün başlıyor. 1963’ten bu yana Almanya’nın Münih kentindeki Bayerische Hof Otel’de düzenlenen konferansa bu yıl da dünyanın dört bir tarafından silah endüstrisinin temsilcileri, güvenlik bürokrasisi, istihbarat örgütleri ve onlarca ülke lideri katılıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel toplantıda konuşma yapacak isimlerden bazıları.

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2012