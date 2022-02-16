16 Şub 2022 14:28
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Putin: Rusya ve Almanya'nın Nükleer Anlaşma ile ilgili duruşları yakın

Putin: Rusya ve Almanya'nın Nükleer Anlaşma ile ilgili duruşları yakın

Moskova, İRNA- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Almanya'nın İran nükleer programı ve Nükleer Anlaşma ile ilgili durum hakkında yakın tutuma sahip olduklarını söyledi.

Kremlin'de Almanya Başbakanı Olaf Schultz ile düzenlediği ortak basın toplantısında, kendisiyle İran'ın nükleer programı hakkında konuştuğunu söyleyen Putin, İran nükleer programıyla ilgili durum da dahil olmak üzere bazı önemli uluslararası konuları gündeme getirdiklerini ve bu konuda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Bu konuda dışişleri bakanları düzeyinde sürekli temas halinde olduklarını ve Rusya ve Almanya'nın UAEK ve İran nükleer programı konusundaki tutumlarının çok yakın olduğuna işaret eden Putin, görüşlerinin yakınlığına dikkat çekti.

Rusya ve Almanya, Nükleer Anlaşma'yı canlandırmak ve uluslararası anlaşmayı tam olarak uygulamak için Viyana görüşmelerine katılan P4+1 grubunun üyeleri.

Rusya cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Nükleer Anlaşma üzerindeki diplomatik çabalara devam edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Putin, 'Bu konuda devam eden diplomatik çabalara duyulan ihtiyaç konusunda dayanışma içindeyiz. Rusya ve Fransa'nın Nükleer Anlaşma konusundaki pozisyonları çok yakın veya diplomatların dediği gibi tutarlıdır' demişti.

1 Ocak'ta başlayan sekizinci tur Viyana müzakereleri devam ediyor ve İran İslam Cumhuriyeti, mümkün olan en kısa sürede iyi bir anlaşma istiyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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