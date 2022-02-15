Borrel: Nükleer anlaşma ulaşılabilirdir

Twitter hesabından açıklamada bulunan Emir Abdullahiyan, ‘’ İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir önemli görüşme daha yaptı, Viyana müzakerelerinin koordinatörü olarak anlaşmanın ulaşılır olduğunu söyleyebilirim. Nihai çaba ve anlaşmaya varmanın zamanı gelmiştir. ‘’ dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Borrel görüşmede İran ve diğer heyetlerin çabalarına işaretle müzakerelerin hassas noktaya geldiğini belirtereki tüm taraflardan müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olmasını istedi.

Görüşmede Borrel ve AB müzakere heyeti başkanı Enrike Mora’nın çabalarına teşekkür ederek, İran müzakere heyetinin çabalarına ve gerçekçi önerilerine tamasla, her türlü öneride İran’ın hukuku ve meşru isteklerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, İran’ın mantık ve gerçekçiliği dayanan kırmızı hatlarından geri adım atmayacağını söyledi.

Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada Viyana müzakerelerinin nihai aşamasında olunduğunu söyledi.

Prica, mevcut aşamanın belirtici olacağını ve tarafların karşılıklı olarak KOEP’e sadık kalabileceklerinin mümkün olup olmadığına karar vermeleri gerektiğini söyledi.

Zamanın sona yaklaştığını ifade eden Price, Viyana’da görüşmlerin devam ettiğini ve İran heyeti ile görüşmelerin endirekt olarak devam ettiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012