Bageri ve Mora görüştü

Bageri, bugün Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu Koordinatörü Enrike Mora ile görüştü.

Dün de Bageri ile Mora ve Çin ile Rusya temsilcisi görüşmelerde bulunmuştu.

Viyana müzakereleri zor dönemeçtedir ve iradeler savaşı başlamıştır.

İran daha önce müzakerelerin uzatılması ve zaman baskısının tutumunda değişiklik yaratmayacağını ilan etmiştir ve yine İran kızmızı çizgilerine ve ilkesel isteklerini feda etmeyeceğini defalarca ilan etmiştir.

İran cesaretle Viyana müzakerelerine iştirak etmektedir ve karşı taraftan da hatalarını telafi etmek için gereken adımları atmasını beklemektedir.

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin sekizinci tur müzakereler 26 Aralık'ta başladı ve artık karşı tarafın siyasi kararlarıyla nihai bir anlaşmanın beklendiği bir aşamaya geldi. Son günlerde Batı medyasında İran heyeti üzerindeki baskıyı artırmak için KOEP Ortak Komisyonu'nun bir toplantı yapacağına dair söylentiler dolaşıyor.

Viyana görüşmelerine yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, gerektiğinde delegasyon başkanları belirli bir formatta veya başka bir formatta toplantılar yapabilir ve böyle bir toplantı, bir anlaşmayı veya başarısızlığı ilan etmek anlamına gelmez.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, bugün yaptığı açıklamada, "Viyana'da geriye kalanlar kilit meselelerle ilgili" dedi. Viyana'daki anlaşma karşı tarafın siyasi kararlarını bekliyor. Tahran yıllardır siyasi kararlarını veriyor ve iktidarda kaldı. İran'ın girişimlerine ve tekliflerine yanıt bekliyoruz.

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